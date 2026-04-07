Racing se adaptó a la altura y debutó con una victoria ante Independiente Petrolero

Racing mostró personalidad hasta el último minuto para imponerse a Independiente Petrolero en su debut en la Copa Sudamericana.

La Academia ganó 3-1 y dejó atrás la derrota en el clásico de Avellaneda y si bien no mostró su mejor versión sacó adelante un partido difícil.

El equipo de Gustavo Costas se fue 2-1 en ventaja al entretiempo, aunque el marcador fue algo ajustado para reflejar lo que fue el desarrollo del juego.

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El elenco argentino sufrió por momentos las consecuencias los más de 2.800 metros sobre el nivel del mar donde se ubica el Estadio Olímpico Patria, en Sucre, y mostró algunos desajustes defensivos, pero los superó en el complemento y sumó tres puntos muy valiosos.

La falta de jerarquía de su rival y las buenas reacciones de Facundo Cambeses evitaron en un comienzo la caída de su arco y en el peor momento de Racing, el juvenil Gonzalo Sosa abrió el marcador con un remate de media distancia.

A los 37 minutos, nuevamente Sosa apareció para habilitar dentro del área a Gastón Martirena y el uruguayo con un disparo al primer palo venció al arquero Jhohan Gutiérrez y amplió la diferencia en el resultado.

En la última jugada de la primera mitad, el VAR observó un agarrón de Ignacio Rodríguez durante un córner y el peruano Menéndez sancionó penal para Independiente Petrolero que el brasileño Thomaz Santos cambió por el 2-1.

Racing intentó aprovechar la ventaja lograda y manejar el ritmo del encuentro con el reloj a su favor, pero esto no le evitó la angustia hasta el pitazo final.

A los 91 minutos, Jonathan Cristaldo tuvo el empate para el elenco boliviano y Franco Pardo salvó en la línea con Cambeses ya rendido.

En la última jugada del partido, Matías Zaracho llegó al fondo con una buena acción individual y tocó atrás para que Adrián "Toto" Fernández liquide el partido con el arco a su merced.

El conjunto académico arrancó con el pie derecho en el certamen internacional. Ahora lo espera otra prueba de fuego ante River, por el torneo doméstico.