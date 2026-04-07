Racing se adaptó a la altura y debutó con una victoria ante Independiente Petrolero
La Academia ganó 3-1 en su presentación como visitante en la Copa Sudamericana.
Racing mostró personalidad hasta el último minuto para imponerse a Independiente Petrolero en su debut en la Copa Sudamericana.
La Academia ganó 3-1 y dejó atrás la derrota en el clásico de Avellaneda y si bien no mostró su mejor versión sacó adelante un partido difícil.
El equipo de Gustavo Costas se fue 2-1 en ventaja al entretiempo, aunque el marcador fue algo ajustado para reflejar lo que fue el desarrollo del juego.
El elenco argentino sufrió por momentos las consecuencias los más de 2.800 metros sobre el nivel del mar donde se ubica el Estadio Olímpico Patria, en Sucre, y mostró algunos desajustes defensivos, pero los superó en el complemento y sumó tres puntos muy valiosos.
La falta de jerarquía de su rival y las buenas reacciones de Facundo Cambeses evitaron en un comienzo la caída de su arco y en el peor momento de Racing, el juvenil Gonzalo Sosa abrió el marcador con un remate de media distancia.
A los 37 minutos, nuevamente Sosa apareció para habilitar dentro del área a Gastón Martirena y el uruguayo con un disparo al primer palo venció al arquero Jhohan Gutiérrez y amplió la diferencia en el resultado.
En la última jugada de la primera mitad, el VAR observó un agarrón de Ignacio Rodríguez durante un córner y el peruano Menéndez sancionó penal para Independiente Petrolero que el brasileño Thomaz Santos cambió por el 2-1.
Racing intentó aprovechar la ventaja lograda y manejar el ritmo del encuentro con el reloj a su favor, pero esto no le evitó la angustia hasta el pitazo final.
A los 91 minutos, Jonathan Cristaldo tuvo el empate para el elenco boliviano y Franco Pardo salvó en la línea con Cambeses ya rendido.
En la última jugada del partido, Matías Zaracho llegó al fondo con una buena acción individual y tocó atrás para que Adrián "Toto" Fernández liquide el partido con el arco a su merced.
El conjunto académico arrancó con el pie derecho en el certamen internacional. Ahora lo espera otra prueba de fuego ante River, por el torneo doméstico.