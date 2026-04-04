Independiente le ganó a Racing 1 a 0: "Maravilla" Martínez erró un penal

Con un gol del atacante paraguayo Gabriel Avalos, Independiente le ganó el clásico a Racing por 1 a 0.

El cotejo se destrabó a falta de 9 minutos para el epílogo.

El partido se disputó en el estadio Libertadores de América, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

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El primer tiempo fue muy parejo y mal jugado, ya que ninguno de los dos fue el dueño del juego y ambos apostaron por el juego directo.

Sin embargo, lo más destacado sucedió cuando Leandro Rey Hilfer sancionó penal para la visita tras la intervención del VAR por una clara mano de Sebastián Valdez.

Maravilla Martínez se hizo cargo del remate, la picó y la tiró por encima del travesaño, por lo que el encuentro tomó temperatura y se fue 0-0 al descanso.

En el Rojo fue titular el bahiense Lautaro Millán, quien fue reemplazado a los 13 minutos del complemento.