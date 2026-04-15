Crisis en el PAMI: atención restringida por una protesta gremial

En el marco de los diferentes conflictos en torno a PAMI, los trabajadores decidieron para hoy asambleas y retención de tareas que impactan en la atención en la sede de San Martín al 200.

Durante esta jornada, de acuerdo con lo indicado desde el gremio a La Nueva., sólo se atenderán urgencias, situaciones de riesgo de vida y necesidades de pacientes oncológicos.

La medida gremial se dispuso ayer y muchos jubilados se enteraron esta mañana al llegar hasta el lugar buscando realizar diferentes trámites.

La protesta abarca a diferentes localidades del país y tiene que ver con diversos temas, que incluyen reclamos salariales y de condiciones de trabajo.

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La crisis en el PAMI se viene potenciando en los últimos días, ya que esta semana los médicos de cabecera iniciaron un paro de 72 horas que finalizará mañana.

Los profesionales aseguran que el organismo mantiene un fuerte atraso en las cápitas y remarcan que cobran sólo 25 mil pesos anuales por afiliado a su cargo. Asimismo, afirman que los pagos vienen demorados hace meses.

Por su parte, también existe un reclamo de la Confederación Farmacéutica Argentina por retrasos en la cadena de pagos. Según explican, esa situación les genera dificultades para cumplir con los pagos a las droguerías y en algunos locales empezaron a escasear los medicamentos.