Paro de médicos de cabecera de PAMI: "Es inviable seguir de esta manera"

Los médicos de cabecera de PAMI iniciaron este lunes un paro de 72 horas en Bahía Blanca y todo el país, en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados.

Desde la Asociación Médica de Bahía Blanca aseguraron que "un médico de cabecera solo recibirá 25 mi pesos al año por estar al cuidado de la salud de un adulto mayor".

Con respecto a la situación que se está viviendo tras la decisión del organismo nacional, la AMBB decidió la adhesión a la medida de fuerza, "reclamando una retribución económica acorde a la tarea del cuidado de la salud de los adultos mayores y el pronto pago de lo adeudado correspondiente al mes de enero de 2026", indicó Claudio Pastori, secretario general de la institución.

"Venimos experimentando retrasos en los pagos de PAMI desde hace varios meses. Hubo varias comunicaciones en el verano donde pusimos sobre aviso a la población de esta situación. En ese momento, en parte por la responsabilidad de los médicos de cabecera institucional, no hubo ninguna medida activa, más allá de alertar lo que estaba pasando, pero en las últimas horas hubo una serie de sucesos que hacen que sea muy difícil continuar la atención como la veníamos haciendo. El Gobierno realizó una reinscripción de profesionales para que sigan trabajando a través de PAMI porque estaba vencido el convenio y horas más tarde, se modificó la forma en que se paga de manera retroactiva la labor del médico de cabecera", señalo Pastori.

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Afirmó que el cambio en las reglas de juego implica un recorte de manera encubierta ya que se aumenta por un lado el abono, pero se deja de pagar la consulta llevando la contraprestación a tan solo 25 mil pesos al año por la consulta médica, cuando se está cobrando unos 40 mil por tan solo una de manera particular.

"Ese cambio lo que genera es un pago per cápita para los médicos de cabecera sin pagar las prestaciones o las consultas, para decirlo de una manera sencilla y simplificada. Es decir, que el instituto o la obra social toma como conducta empezar a pagarle a los médicos de cabecera por mes un valor de 2.100 pesos. Un médico de cabecera percibiría por año aproximadamente 25.000 pesos para estar al cuidado de la salud de un adulto mayor, que es una persona que habitualmente tiene una serie de patologías complejas, que requiere una atención bastante continua y que suele hacer varias consultas en el mes. Con lo cual, nosotros no estaríamos en condiciones de seguir facturando las consultas y esto mermaría claramente los ingresos de los médicos sin modificar la responsabilidad de la atención", aseguró el dirigente.

El peligro ante una situación de cobros muy por debajo del valor esperado como aceptable puede llevar a la renuncia de profesionales, un temor que está latente y que decantaría en un impacto directo en la atención del sistema público.

Además, según indicó la doctora Alejandra Crisafulli, hay atrasos con los pagos desde el mes de enero, a lo que se suma esta novedad con respecto al cambio de convenio.

"En estos momentos todavía en la Asociación Médica no tenemos renuncias de médicos porque, precisamente, habíamos empezado a trabajar con el nuevo convenio y surge esto que paraliza la situación de saber quiénes van a continuar y quiénes no, porque ha habido un gran detrimento en lo que son los pagos, sin tomar en cuenta que existen retrasos que en Bahía Blanca son significativos, todavía estamos esperando el abono de las consultas del mes de enero", indicó la profesional.

"Lo único que estamos haciendo es defender el trabajo médico y a los adultos mayores que se van a ver perjudicados. Este es el motivo por el que salimos a reclamar. Ayer estuve leyendo en medios nacionales que el PAMI rechaza este pedido, que dice que los médicos habíamos pedido tener menos trabajo administrativo, por el momento eso no es así, es el mismo trabajo a pesar de que ellos dicen que nos han disminuido esa labor", aseguró.

La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles por la noche y la preocupación principal transita por saber si habrá un impacto directo en el corto o mediano plazo en la atención a los afiliados de PAMI y la repercusión que pueda llegar a tener en la atención pública de la ciudad, tanto para el Hospital Municipal como con el Penna.

"Uno entiende que nosotros las urgencias las vamos a seguir atendiendo, los hospitales todavía van a seguir dando las respuestas para eso, estamos seguramente impactando en los controles de salud habituales, nuestra intención claramente es evitarlo, de hecho, desde diciembre venimos teniendo dificultades y no hemos querido tomar ni adherir a ninguna medida, aunque han habido otras", dijo Pastori.

"Hoy la representación de los médicos la asumimos nosotros. Tuvimos una reunión y es inviable seguir de la misma manera, hay algunos que han manifestado que de no encontrar una solución podría haber renuncias. Nosotros pusimos en aviso a las autoridades municipales porque entendemos que esto también va a repercutir sobre el sistema de salud público y estamos en contacto tratando de que se minimicen al menos los problemas que puedan surgir de las urgencias", finalizó Pastori.