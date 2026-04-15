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LBB Femenino Oro: Bahiense del Norte metió un triunfo en la casa del bicampeón

El tricolor venció a 9 de Julio, 67 a 52. En el otro partido de la segunda fecha, Estudiantes superó a Sportivo Bahiense, 55 a 43.

Anahel Maurer intenta contener a Ana Liz Carcas. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte se anotó la segunda victoria en otras tantas presentaciones, al vencer anoche al bicampeón 9 de Julio, de visitante, 67 a 52, por la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu".

En tanto, Estudiantes se recuperó de la derrota inicial, superando como local a Sportivo Bahiense, por 55 a 43.

Libre tuvo Villa Mitre.

9 de Julio 52, Bahiense del Norte 67

Bahiense aprovechó las bajas de 9 de Julio, que no tuvo a Delfina Álves, quien llega el viernes tras jugar la Liga Nacional; Ileana Corvalán (tobillo), Amparo Althabe (dolencia en un pie) y Belén Tombesi (se está poniendo en forma).

En el tricolor, Ana Liz Carcas aportó 12 puntos (2-5 en triples, 2-4 en dobles y 2-2 en libres), más 7 rebotes, 6 asistencias y 3 recuperos.

Anahel Maurer toma distancia de María Victoria Pérez.

Por su parte, Paloma Vecchi también cerró con 12 unidades (4-6 en dobles y 4-4 en libres), en tanto que María Victoria Pérez colaboró con 6 recobres, 3 asistencias y 7 puntos.

Define en bandeja Agustina Kenny.

Otra que tuvo una buena actuación fue Agustina Kenny: 11 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

Isabella Larrasolo busca la salida.

En las locales, Isabella Larrasolo sumó 12 puntos (1-2 en t3, 3-3 en t2 y 3-6 en t1), 7 rebotes, 4 recuperos y 3 asistencias.

En tanto que Emilia Fernández terminó con 14 unidades, 4 asistencias, 4 rebotes y 4 recuperos.

Isabella Roldán atenaza el rebote en las alturas.

La síntesis:

9 de Julio (52): I. Larrasolo (12), E. Fernández (14), A. Maurer, M.V. Flores (8), V. Martín, fi; M. Bussetti (6), I. Roldán (7), I. Sorzini (5), T. Nieva, J. Azaroff y C. Stempelet. DT: Julián Turcato.

Bahiense (67): A.L. Carcas (12), M.V. Pérez (7), A. Kenny (11), A. Rodríguez, G. Rial (5), fi; J. Montivero (7), R. Vasconcelo (4), P. Vecchi (12), C. Cabrera (2), I. Canutti (2), J. Quinteros (2) y C. Zanotto (3). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: 9 de Julio, 22-21; 33-40 y 44-54.

Árbitros: Sebastián Arcas y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Estudiantes 55, Sportivo 43

Un tiempo para cada uno hubo en el Casanova, donde Sportivo se impuso en la primera mitad, 32 a 21 y el albo respondió en el complemento, 34 a 11, en consecuencia logrando la victoria, por 55 a 43.

En Estudiantes, que tiró 1-28 en triples y dominó en rebotes 60 a 40, tres jugadoras terminaron con 12 puntos: Victoria Escudero (más 10 rebotes), Luciana Mansilla (más 9 recobres) y Victoria Hollman.

Mientras que Maia Iglesias sumó 11 rebotes y Katia Kovach, 9.

Las visitantes, tuvieron como principal anotadora a Paulina Lazar, con 13 puntos (aunque bajos porcentajes), más 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.

En tanto, Renata Boccatonda tomó 8 rebotes.

Estudiantes (55): S. Trellini (7), V. Escudero (12), V. Hollman (12), I. Basaul, J. Rodríguez (5), fi; L. Mansilla (12), L. Hiebaum, K. Kovach (5), M. Iglesias (2) y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

Sportivo (43): P. Lazar (13), S. Fernetich (3), A. Prada (6), J. Salvarezza (8), R. Boccatonda (6), fi; l. Gherzi (3), A. Lella, A. De la Puente, L. Uthurralt, B. Cunningham (1), E. Islas y R. Hammerschmidt (3). DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Estudiantes, 11-16; 21-32 y 41-39.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Erik Larssen.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

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