Caso insólito en la Liga del Sur: padre e hijo juegan el mismo torneo pero en equipos diferentes

Al momento de presentarse los dos querían hablar al mismo tiempo, estaban ansiosos por dar a conocer un caso que, para ellos y en base a lo que pudieron preguntar y les informaron, es inédito en la Liga del Sur. Al menos en la era moderna del fútbol local no existen registros de un caso similar.

Son padre e hijo. Uno juega en Pacífico de Bahía y el otro en Olimpo. Marcos y Ciro Montenegro compartieron anécdotas, intercambiaron opiniones y se rieron bastante en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Cuando nació Ciro yo tenía 20 años, siempre presentí que le iba a gustar el fútbol como a mi, aunque nunca imaginé que casi dos décadas después íbamos a ser rivales dentro de una cancha”, se adelantó papá, al borde de la emoción cuando los halagos llegaban del actual delantero “picante” del aurinegro.

En la primera fecha del Apertura de la B, el verde y el olimpiense igualaron 0-0 en el estadio Adolfo Pirola, aunque Marcos fue titular y Ciro estuvo en el banco pero no ingresó.

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“Más allá de querer que mi equipo (siempre jugó en Olimpo) gane, le hice un seguimiento a mi papá, estuve más pendiente de él que del partido. Una vez más comprobé que es crack con la pelota en los pies, que es un enganche natural que juega y hace jugar”, señaló el bebé, de 18 años y con futuro en ¿un club de AFA?

Marcos, a los 38, está cerrando un círculo amplio de trayectoria deportiva, que empezó en las infantiles de Tiro, siguió en las menores de Olimpo y tuvo como coronación de formativas en San Francisco, donde debutó en la mayor en 2026.

A los 17 formó parte del plantel de Primera de Defensa y Justicia, y ya de regreso a nuestros pagos defendió los colores de Villa Mitre (Liga y Federal A), Sporting (Argentino B), Tiro, Huracán (campeón del Clausura local en 2015), otra vez Sanfra y Sporting y Rampla Juniors de Villa Iris.

“En 2018 dejé de competir oficialmente y volví ahora a Pacífico para poder sacarme la foto que tanto anhele con Ciro, los dos vestidos de futbolistas”, aclaró el jefe del hogar que comparten en el barrio Don Bosco, a pocas cuadras del Hospital Interzonal José Penna.

“¿Si evaluamos compartir equipo? No, no creo que se dé, yo estoy cantando las urras y él tiene que volar siempre a un destino mejor, y lo voy a acompañar con cada decisión que tome”, concluyó Marcos.

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