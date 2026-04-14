Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el próximo Superclásico entre Boca y River , en una designación que pone fin a las versiones y candidatos que circularon en los últimos días.

El neuquino se impuso en la consideración final por sobre otros nombres que estaban en análisis dentro del ámbito arbitral, en una lista que incluía a varios jueces con experiencia en partidos de alto voltaje.

Herrera, árbitro internacional desde hace varios años, cuenta con trayectoria en encuentros decisivos tanto a nivel local como internacional, incluyendo finales y competencias de Conmebol. Además, ya dirigió Superclásicos en el pasado, lo que pesó a su favor al momento de la elección.

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La designación no pasó desapercibida, ya que el nombre del juez generaba expectativa en la previa por tratarse del partido más importante del calendario local. Con esta confirmación, el foco ahora pasará al armado de los equipos y a la logística de un encuentro que promete máxima tensión dentro y fuera de la cancha.