Ruta 33. Vialidad detalló cuándo se habilitarán los desvíos en el acceso a Bahía Blanca

Vialidad Nacional informó que este martes se habilitarán los desvíos en la Ruta Nacional 33, en su intersección con las Rutas 3 y 35, sobre la rotonda de acceso a Bahía Blanca, con el objetivo de mejorar el estado de la calzada.

Los desvíos estarán habilitados de lunes a viernes, de 7 a 15. Fuera de ese horario, la circulación se realizará por la calzada habitual.

Asimismo, se solicita a los usuarios circular con precaución por el sector, respetar las indicaciones del personal vial presente en el lugar y atender la señalización transitoria dispuesta.

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Para más información, Vialidad tiene disponibles dos líneas telefónicas de consulta (0800-222-6272 y 0800-333-0073), de lunes a viernes, de 9 a 18.