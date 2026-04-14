El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 15 de abril una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será cálido con soleados y viento leve del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.