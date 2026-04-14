El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 15 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 15 de abril una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector sudeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será cálido con soleados y viento leve del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.