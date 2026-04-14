Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 15 de abril en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 15 de abril una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector sudeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será cálido con soleados y viento leve del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 17 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE