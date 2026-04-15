Toca Lasala 4 y presenta su espectáculo "Barrio"

El próximo sábado, a las 21, la agrupación Lasala 4 presentará su espectáculo "Barrio", en el espacio cultural La Macanuda (Moreno 233).

El concierto propone un recorrido sonoro de alta calidad "en uno de los espacios culturales más queribles de la ciudad".

La banda cuenta con músicos de gran trayectoria como el propio Pablo Lasala (voz y teclado), Alejandro "Búho" Briglia (batería), Federico Del Cerro (bajo) y Fernando Zwenger (guitarra).

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Las entradas en la puerta costarán 20 mil pesos, mientras que en la preventa saldrán por 16 mil pesos. Reservas por WhatsApp al 291-4229461.