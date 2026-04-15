Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Sociedad.

"Mañana, tiroteo": alarma en una escuela de La Plata por un mensaje intimidatorio

Hay preocupación en la comunidad del establecimiento, ubicado en 422 y 5.

NA

 Hay preocupación en las autoridades, trabajadores, alumnos y padres de la Escuela N°26 de Villa Elisa luego de que apareciera un mensaje intimidatorio en una de las paredes del establecimiento educativo ubicado en 422 esquina 5.

El escrito fue realizado este martes y una fuente, que solicitó resguardo a su identidad, dio a conocer la imagen de la amenaza hecha con corrector blanco.

Noticias Relacionadas

“Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, se lee en una pared de fondo amarillo.

La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa y a media mañana de hoy el equipo directivo se reunió para coordinar acciones y tratar la problemática.

Hasta ahora se desconoce quién fue el autor del mensaje, y los padres piden explicaciones y hasta hubo alumnos que manifestaron tener miedo ante el escenario tenso que se vive en el lugar. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE