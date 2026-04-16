Vóleibol: Liniers se quedó con los clásicos y comanda en las dos Primera

Liniers se quedó con los dos clásicos de la avenida que tuvo el fin de semana de acción correspondiente al torneo Apertura --que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol-- y comanda la tabla de posiciones de la Primera División femenina y masculina.

En varones, el múltiple campeón local se impuso en su cancha ante Olimpo por 3-0, con parciales de 25-15, 25-18 y 25-20. Además, entre semana le agregó otro triunfo en sets corridos ante Liniers "B", con el misma marcador y tanteadores de 25-13, 25-18 y 25-22. De esta manera, suma tres victorias en tantas presentaciones y es el único invicto que queda en el primer certamen del año.

A su vez, el "B" albinegro dio la sorpresa en su terreno, al superar al finalista del Oficial 2025, Tiro Federal por 3-1. El Chivo se impuso con marcadores de 25-21, 17-25, 25-20 y 25-13.

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Por último, La Armonía consiguió su primer éxito del torneo al derrotar a Escuela Puntaltense Voley por 3-1, con parciales de 26-24, 25-9, 20-25 y 25-19.

Equipo Puntos PJ PG PP SG SP Liniers A 9 3 3 0 9 0 Olimpo 6 3 2 1 6 3 Liniers B 6 3 2 1 6 3 La Armonia 3 3 1 2 3 7 Tiro 0 2 0 2 2 6 EPV 0 2 0 2 1 6

Por su parte, en la máxima categoría femenina, Liniers hizo lo propio ante Olimpo, aunque de visitante. Las Chivas sumaron su tercer éxito en fila al vencer en la avenida Colón por 3-0 y con marcadores de 25-20, 25-20 y 25-23.

En tanto, Bahiense del Norte se recuperó de la caída ante el Chivo y se impuso en su casa frente a Estudiantes por 3-0, con tanteadores de 25-8, 25-3 y 25-5.