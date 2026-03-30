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Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero

El menor ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.
 

Foto: Uno Santa Fe

Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. 

Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar.

Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal. (NA)

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