En un polémico final, Etcheverry perdió con Nuno Borges en el ATP 500 de Barcelona

El tenista argentino Tomás Etcheverry perdió con el portugués Nuno Borges, en un encuentro que tuvo un polémico final, y se despidió en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona.

Borges, que actualmente ocupa el puesto número 52 del ranking, se impuso por 6-3 y 7-6(4) luego de dos horas y un minuto de juego.

El primer set fue muy parejo, pero el portugués pudo inclinar la balanza a su favor gracias al único quiebre que consiguió para tomar ventaja ante el argentino, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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Ya en el segundo set, las cosas fueron mucho más parejas y, luego de un quiebre por lado, todo tuvo que definirse en el tie-break.

En la “muerte súbita” Borges supo manejar mejor los nervios para conseguir el 7-4 definitivo que le daría el triunfo y la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará con el serbio Hamad Medjedovic, quien dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (3°).

La gran polémica del partido llegó en el último punto, ya que Borges decidió sacar por abajo cuando estaba 6-4 en el tie-break.

Este sorpresivo golpe dejó mal parado a Etcheverry, quien no llegó a devolverlo y saludo con una muy mala cara a su oponente, dejando claro el malestar que le generó esta situación.

El próximo torneo que disputará Etcheverry será el Masters de Madrid, que comenzará el próximo lunes 20 de abril.

El otro argentino con actividad este miércoles en el ATP 500 de Barcelona es Camilo Ugo Carabelli, que este martes consiguió un muy buen triunfo al derrotar al ruso Karen Khachanov. Su oponente es el español Rafael Jódar, una de las revelaciones de la temporada.