El argentino Rafael Grossi fue elegido por Time como una de las 100 personas más influyentes

La revista Time eligió al argentino Rafael Grossi como una de las 100 personalidades más influyentes del 2026.

Se trata del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), su labor durante la invasión de Rusia a Ucrania y la mediación en la situación de las centrales nucleares fueron claves para la elección.

“Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, comienza el documento de Time para presentar a Grossi.

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Sobre ello, se destacó: “Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado”.

Entre sus posiciones, el editor de la revista añadió: “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear”.

Grossi es uno de los principales candidatos a secretario general de las Naciones Unidas

Además, recordó que Grossi es uno de los principales candidatos a Secretario General de las Naciones Unidas, organismo que según críticos estuvo ausente en los conflictos resonantes de Ucrania y Medio Oriente. “Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, había maniestado Grossi en diálogo con Time.

Sobre las audiencias para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas, se informó que comenzarán el próximo 21 de abril.

La vida dedicada a la diplomacia

Rafael Mariano Grossi nació en 1961 en Buenos Aires, Argentina, en 1961. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Grossi es un diplomático argentino con una extensa trayectoria en asuntos internacionales y desarme nuclear.

Su labor comenzó en 1983, ocupo diversos cargos en la Cancillería y en el exterior. Fue embajador de Argentina en Austria y representante permanente ante la ONU así como también organismos internacionales en Viena, donde comenzó su relación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de Ensayos Nucleares y otras entidades vinculadas a la energía y la seguridad nuclear.

Durante tres años, entre 2010 y 2013, fue director general adjunto de la OIEA. Además, presidió la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 2020, aunque la pandemia de COVID-19 obligó a posponer la reunión formal.

Grossi es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica

Se convirtió en director general de la OIEA en diciembre de 2019, siendo, de esta manera, el primer latinoamericano en liderar el organismo.

Durante su gestión, el OIEA tuvo que enfrentar la supervisión del programa nuclear de Irán, la seguridad de instalaciones nucleares en zonas de conflicto y la promoción de la tecnología nuclear para usos pacíficos, incluyendo la salud y el medio ambiente.

También intervino como mediador para evitar el colapso de una planta de energía nuclear que quedó atrapada en el fuego cruzado de la guerra en Ucrania y se vio involucrado en un conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos por el otro.

Grossi, elegido como una de las personalidades más influyentes del 2026, es considerado una de las principales voces internacionales en materia de energía nuclear y desarme. (TN)