Olimpo llegó a 200 partidos en el Federal A y un récord de hace 42 años salió a la luz

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“No sabía de ese dato, pero no quiero pensar más que llevamos siete años en esta categoría ni conocer estadísticas del pasado que nos desenfoquen del objetivo que con tanta ilusión encaramos este año. No digo nada, prefiero ir partido a partido y, al menos por ahora, solo creer que este puede ser el año”.

El presidente de Olimpo Alfredo Dagna se sorprendió cuando vio que el “hombre números”, Eduardo Cocho López, me informaba que el cotejo ante Sol de Mayo, el domingo pasado, había sido el 200 del aurinegro en el torneo Federal A, antes (década del 90) llamado Argentino A.

El registro incluye 102 triunfos, 52 empates y 46 derrotas, con la obtención del 59,67% de los puntos y 267 goles a favor y 157 goles en contra.

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A su vez, el del 1-0 ante el conjunto vidmense fue el partido 100 en el Carminatti por esta divisional: 63 éxitos, 19 pardas y 18 traspiés: 69,33% de puntos (155 goles a favor y 63 goles en contra). En ese lapso pasaron a 33 rivales diferentes por el estadio de avenida Colón y Angel Brunel y el local venció a 29.

Además, es la primera vez que el olimpiense, en esta caso el equipo de Carlos Mungo, gana tres encuentros iniciales en un Federal A, y de esa forma equilibra el comienzo en el Regional de 1980: 5-2 a Villa Montoro de La Plata (v), 2-0 a Juventud de Pergamino (l) y 4-1 a Independiente de Campana (v).

Sin embargo, tres victorias en fila no significa ningún récord, porque en el Regional ´83-’84 Olimpo se impuso en las 8 primeras fechas del certamen.

Salió puntero de la sub-Zona C ganando los 8 partidos del grupo (27 tantos a favor y 6 en contra). El detalle: 3-0 a Huracán de Tres Arroyos, 3-1 a Independiente de Daireaux, 2-1 a Loma Negra, 2-0 a Maderense de Francisco Madero, 6-1 a Huracán TA, 5-2 a Independiente, 2-1 a Loma Negra y 4-0 a Maderense.