A veces se nubla, pero este Olimpo siempre hace salir el "Sol": 1-0 sin sobresaltos

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En el primer partido los goles fueron de Martín Ferreyra y Diego Ramírez, en el segundo de Enzo Coacci y Braian Guille y hoy Olimpo ganó por la sana repentización de Cristian Amarilla, quien dejó el carril para ir a buscar una descarga en posición de 9 y, a colocar, decretar el 1-0 frente a un apuesto y enjundioso Sol de Mayo, que hasta esta tarde no había perdido en lo poco que se lleva desarrollado de este Federal A 2026.

Creo que me voy a cansar de escribirlo y de aclararlo después de cada presentación del aurinegro, al que le sobran variantes, tacto y oficio para golpear y ganar frente al rival que sea y en la cancha que le toque.

A los 2 minutos, un derechazo de Guille fue manoteado por el arquero Leo Torres y los hinchas reaccionaron cantando con una animosidad enfermiza contagiada por una pasión que les taladra la cabeza: “Este es el equipo y el año para ascender”.

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Sin la pelota, el conjunto bahiense apuró a Sol, le quiso hacer el gol antes de medirlo y de evaluar cómo se podía llegar a desenvolver, tal como hacen los boxeadores con el púgil contrario que se sube al ring a pelear.

Vuelvo a hacer hincapié sobre un dato no menor en el desarrollo del encuentro: el balón lo manejó el visitante, pero las situaciones más claras fueron para el local.

El viedmense es un elenco trabajador pero poco llegador. Es prolijo, sale jugando desde el fondo, persevera en la unión de voluntades a la hora de recuperar la redonda, pero en su hibridez ofensiva mezcla un escaso peso jerárquico y una notoria debilidad en la creación.

Este Olimpo es todo lo contrario. No le importa juntar pases, conseguir un control absoluto de balón o mirar para los costados y tener siempre la estantería en orden. Este armado de Carlos Mungo es directo y se obsesiona con la victoria. No encuentra mejor regocijamiento que pisar cabezas y alzar los tres puntos. ¿Jugar bien? Puede esperar, primero ganar.

Dicen que el fútbol es para los vivos, que cuando no podés lograr lo que tanto querés jugando e insistiendo, tenés que sacar tajada o ventaja por algún detalle, con alguna “avivada” o a partir de una distracción del rival.

Y así fue: Lapetina sacó rápido un lateral para Ibarra, Zalazar falló en el rechazo y el 9 olimpiense encaró hasta el fondo de la cancha, lanzó el pase atrás y el indescifrable Amarilla, en el centro del área grande, tuvo tiempo para controlar, elegir el palo y ejecutar a un rival que dejó jugar y que tiene más para dar (llegó a Bahía con tres lesionados y otro esquema táctico).

A partir de la seguridad que brinda Moiraghi (impasable de arriba y de abajo), del “meta y saque” de Tincho Ferreyra y de un volante central (Stancato) de traje pero con el overol abajo, Olimpo se anima a todo. No necesita destacarse ni parecerse a la Holanda mecánica de los 70, con solo activar una individualidad y conseguirle un socio ideal, listo el pollo y pelada la gallina.

Esa es la forma en que te liquida el actual líder de la Zona 4, con tres jugados y tres ganados, que fue más intenso en el segundo tiempo y que no tuvo a los fallos arbitrales de su lado. No quiero decir que Diego Novelli haya pitado mal, pero hubo dos faltas de Kuisich (mano en el borde del área y agarrón a Guille cuando se iba solo hacia el gol) que no fueron sancionadas con la amarilla. No lo quiso expulsar, porque el 6 con pasado en el aurinegro ya había sido amonestado en la etapa inicial.

No nos olvidemos de una estadística corta pero relevante: Olimpo tiene 5 goles a favor y ninguno en contra, lleva puntaje ideal y gana hasta cuando su desempeño colectivo no convence. Como pasó hoy, ¿y? Aunque a veces aparezcan nubarrones, la Mungoneta siempre hace salir el Sol.

La síntesis

Olimpo 1 (4-1-3-2)

Lungarzo 6

Chimino 6

MOIRAGHI 8

Ferreyra (c) 6

Lapetina 5

Stancato 6

Amarilla 7

D. RAMIREZ 6

Coacci 5

Guille 6

Ibarra 8

DT: Carlos Mungo

Sol de Mayo 0 (4-4-1-1)

L. Torres 6

Zalazar 4

Areco x

Kuicich 5

Amud 5

Curima 5

Soria 5

F. Giménez 7

Jara 6

Martínez Leyes 6

H. Morales (c) 5

DT: Diego Galván

PT. Gol de Amarilla (O), a los 23m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 45m. A. Hernández (5) por Coacci, 67m. Vargas (6) por Amarilla y 74m. Llanos por Ibarra, en Olimpo; 14m. C. López (4) por Areco, 74m. Dietz por Jara y Pereira por Martínez Leyes y 86m. Quillén por Soria y Córdoba Mena por H, Morales, en Sol de Mayo.

Amonestados. Chimino (47m.), en Olimpo; Kuisich (37m.), Soria (55m.) y Martínez Leyes (70m.), en Sol de Mayo.

Arbitro. Diego Novelli (6)

Cancha. Olimpo (8).