LBB Bronce: el líder Pellegrini pasó otra prueba, hay tres escoltas y un cuarto terminó 16-0
Se disputó hoy la cuarta fecha.
Pellegrini pasó otra prueba y mantuvo el invicto, tras ganarle esta noche a Sporting, como local, 89 a 79, por la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".
También, Bahiense del Norte B derrotó a Bella Vista, 78 a 57; Caza y Pesca Huracán Médanos se impuso a Los Andes, 63 a 51 y Sportivo Bahiense B venció a Fortín Club (Pedro Luro), 98 a 61. Por lo tanto el lote de escoltas se redujo de cinco equipos a tres.
En los restantes encuentros, Whitense superó a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 89 a 56 y, Barracas, tras imponerse ante Velocidad 16-0 en el primer cuarto y 35-9 en el primer tiempo, cerró con un abultado 87 a 31.
Pellegrini 89, Sporting 79
Pellegrini (89): J.I. Castro (27), N. Themtham (16), M. Barrera (5), G. Chaves (20), Andrés Almirón (9), fi; I. Gómez Lepez (6), L. Cataffi, Francisco Godeas (6) y S. Frayssinet. DT: Juan Sergio Palumbo.
Sporting (79): B. Falcioni (9), G. Díaz (8), H. Rava (7), M. Miguez (11), F. Salmeri (2), fi; R. Frontalini (15), G. Martínez (15), B. Kumorkiewicz (9) y F. Testa (3). DT: Ian Costa.
Cuartos: Pellegrini, 24-17; 43-35 y 65-56.
Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.
Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).
Bella Vista 57, Bahiense del Norte B 78
Bella Vista (57): B. Ruesga (3), R. Alesso (9), S. Durando (12), T. De Cascos (6), R. Inglera (24), fi; B. Ciommo (3), F. Figueroa, S. Bertoni y L. Spósito. DT: Pablo De Cascos.
Bahiense del Norte B (78): L. La Bella (14), J.M. Pites (23), B. Massa (8), C. Brugniere (6), M. Fernández, fi; C. Massa (11), F. Sureda (3), D: Faure (5), A. Tavella (2), F. Pérez (6) y A. Vilariño. DT: Santiago Cappa.
Cuartos: Bella Vista, 11-25; 31-45 y 43-65.
Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.
Cancha: Bella Vista.
Caza y Pesca 63, Los Andes 51
Caza y Pesca (63): N. Sánchez (23), J.C. Redivo (18), L. Álvarez (4), F. Perrín (5), H. Banegas (5), fi; T. Martz, M. Nievas (6), D. Suárez (2), N. Sabugo, B. López y J. Jaratz. DT: Gabriel Asnes.
Los Andes (51): M. Murphy (13), N. Guerrero (11), I. De Brakeleer (4), G. Chávez, J. Danzey (9), fi; M. Varela (14), N. Schiaffino, F. Herrera y A. García Bambill. DT: Enrique Moreno.
Cuartos: Caza y Pesca, 21-13; 33-21 y 55-36.
Árbitros: Mariano Enrique y Joel Schernenco.
Cancha: Caza y Pesca Médanos Huracán Médanos.
Fortín Club 61, Sportivo B 98
Fortín Club (61): T. Espinosa (4), G. Zaccara (8), R. Sánchez (6), J. Huenuqueo (2), B. Ruiz (3), fi; R. Mendía (7), J. Aispuro (15), E. Martínez (4), D. Sánchez (2), N. Santos (5) y P. Acuña (5). DT: Mario Zaccara.
Sportivo B (98): F. Galassi (2), L. Temporelli (19), J. Asnaghi (12), M. Pristupa (7), L. Santarelli (18), fi; M. Rosso (6), J. Abad (8), L. Sale (3), S. Simón (7), G. Plunkett (6), V. Gallardon (2) y J. Labarere (8). DT: Joaquín Tuero.
Cuartos: Fortín Club, 13-31; 28-53 y 41-83.
Árbitros: Alejandro Ramallo y Francisco Irrazábal.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Fútbol y Tenis 56, Whitense 89
Fútbol y Tenis (56): J.D. Pérez (26), J. Tschering (5), J. Wainmaier (7), J.P. Dumrauf (8), E. Sánchez, fi; F. Mutuverría (2), S. Esquivel (5), J Monaldi (3), F. Monaldi, F. Crocioni y G. Morán. DT: Andrés Del Sol.
Whitense (89): F. Cruz (8), F. Pentenero (25), M. Herbalejo (13), R. Ocampos (11), M. Ruarte (13), fi; Agustín Almirón (14), C. Nador (3), T. Márquez, A. Lencina, L. Robledo (1), L. Husman (1) y G. Resler. DT: Sebastián Dodero.
Cuartos: Fútbol y Tenis, 11-29; 21-55 y 36-74.
Árbitros: Sam Inglera y Marcelo Gordillo.
Cancha: Luis Álvarez (Estrella).
Barracas 87, Velocidad B 31
Barracas (87): A. Passeggi (10), A. Astradas (9), R. Eliosoff (4), R. Catalá (10), M. Quevedo (17), fi; L. Durán (4), M. Capurso (9), D. Ilari (4), A. Aliscioni (6), J. Román (4), S. Soriano (10) y W. Rojas. DT: Albano Schneider.
Velocidad B (31): E. González (2), F. Martínez (3), N. Valdebenito (1), R. Copreni (3), T. Moreira (3), fi; N. Ocampos, T. Carvalhosa (4), J.I. Del Molino, F. Mastrandrea (3), T. Rollhaiser (2), S. Hiebaum (8) y T. Brussa (2). DT: Santiago Piñeiro.
Cuartos: Barracas, 16-0; 35-9 y 66-20.
Árbitros: Joaquín Irrazábal y Leonardo Bressan.
Cancha: Barracas.
La próxima
Por la quinta fecha, el domingo se enfrentarán Bahiense B-Pellegrini, Sporting-Caza y Pesca (en Espora), Velocidad B-Sportivo B, Whitense-Fortín, Barracas-Bella Vista y Los Andes-Fútbol y Tenis.
Posiciones
1º) Pellegrini, 8 puntos (4-0)
2º) Sportivo B, 7 (3-1)
2º) Caza y Pesca, 7 (3-1)
2º) Bahiense B, 7 (3-1)
5º) Los Andes, 6 (2-2)
5º) Barracas, 6 (2-2)
5º) Sporting, 6 (2-2)
5º) Velocidad B, 6 (2-2)
5º) Whitense, 6 (2-2)
10º) Fútbol y Tenis, 5 (1-3)
11º) Bella Vista, 4 (0-4)
11º) Fortín Club, 4 (0-4)