Federal A: Olimpo le gana 1 a 0 a Sol de Mayo y Villa Mitre cae 1-0 ante Germinal

Olimpo se puso en ventaja ante Sol de Mayo de Viedma, al que le gana por 1 a 0 en el estadio Roberto Carminatti, en duelo por la zona 4 del Torneo Federal A de fútbol.

El tanto aurinegro lo anotó Cristian Amarilla a los 22 minutos de la primera etapa.

El encuentro cuenta con el arbitraje de Diego Novelli.

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El aurinegro vuelve a jugar en su cancha tras el debut ante Alvarado, con victoria por 2 a 0.

Luego tuvo fecha libre y se midió ante Huracán de Parque Patricios, cayendo por 2 a 1 en el encuentro correspondiente a los 32avos de final.

Mientras que el pasado domingo venció a Brown de Puerto Madryn, por 2 a 0, como visitante.

Sol de Mayo, en tanto, es otro de los invictos del grupo y llega como escolta del aurinegro.

El equipo de Viedma suma cinco unidades, producto de un triunfo como visitante (2 a 0 ante Santamarina) y dos empates como local (1 a 1 ante Germinal y 0 a 0 frente a Alvarado).

Villa Mitre, en Rawson

Villa Mitre cae ante Germinal (Rawson) por 1 a 0 por gol de Olivieri a los 17 minutos del segundo tiempo.

El partido corresponde también a la zona 4 del Federal A.

Este choque comenzó media hora antes en relación al partido que disputa Olimpo en nuestra ciudad.

En encuentro se lleva a cabo en el estadio El Fortín, ubicado sobre la ruta provincial 7 y la calle Caballito Criollo de Rawson.

Dirige el árbitro Ulises Jerónimo.

El Tricolor llega a este duelo tras purgar la fecha libre.

Anteriormente, había caído ante Kimberley en el debut (1 a 0 en Mar del Plata) y superado a Círculo Deportivo (2 a 0 en El Fortín).

Germinal, por su parte, es uno de los tres equipos de la zona que aún no ganó en el año.

Hasta el momento acumula dos empates (1 a 1 ante Sol de Mayo y 0 a 0 frente a Kimberley) y una derrota (2 a 1 contra Círculo Deportivo).