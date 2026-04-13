El Círculo Bahiense de Arquería celebra 53 años de historia y vigencia

El Círculo Bahiense de Arquería (CBA) celebra hoy su 53° aniversario, consolidado no solo como un pilar de la ciudad, sino como una institución fundamental para el crecimiento de la disciplina en el país.

La historia del CBA tiene un dato que ilustra su carácter de vanguardia: el club nació formalmente el 6 de abril de 1973. Su fundación precede por un año a la creación de la propia Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO), que recién vería la luz en 1974. Este origen marca el ADN de una institución que, desde sus inicios en las instalaciones del Tiro Federal, supo que su destino era liderar el camino de la arquería en el país.

A fines de la década de los 90, la institución tomó una decisión que cambiaría su rumbo para siempre: la búsqueda de la independencia total. Bajo la intendencia de Jaime Linares, el club obtuvo un predio de dos hectáreas en comodato, ubicado en la calle Casanova al 3.900, lindando con el arroyo Napostá.

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Lo que hoy es un complejo modelo, comenzó como un terreno virgen que fue transformado por la fuerza de su propia comunidad. Fueron los socios quienes, con esfuerzo físico y recursos propios, levantaron el alambrado, construyeron los sanitarios y plantaron cada árbol que hoy rodea el campo. Esa mística del trabajo colectivo es la que sostiene, hasta el día de hoy, las bases de la asociación.

Referente nacional

Hoy, el predio del CBA es catalogado como uno de los mejores campos de tiro de la Argentina. Su amplitud y seguridad permiten el desarrollo de todas las modalidades: tiro al aire libre, sala, juego de campo y recorridos 3D. Esta excelencia en infraestructura ha convertido a Bahía Blanca en una sede recurrente para las Finales Nacionales de FATARCO, eventos que movilizan a cientos de deportistas de todo el país hacia nuestra ciudad.

Sin embargo, el mayor logro del club se mide en talento humano. A lo largo de estos 53 años, el CBA ha sido una inagotable cantera de atletas de élite. Nombres como Iván Nikolajuk o Guillermina González, entre tantos otros, han surgido de estas tierras para vestir la camiseta de la Selección Nacional, obteniendo medallas en torneos internacionales y Panamericanos.

Presente y futuro

Actualmente, el Círculo funciona como una asociación civil sólida que equilibra la alta competencia con la recreación social. A través de su escuela de iniciación, el club sigue recibiendo a bahienses de todas las edades que buscan, en el arco y la flecha, una disciplina de concentración y superación personal.

Con 53 años de vida, el Círculo Bahiense de Arquería no solo celebra su pasado, sino que reafirma su presente como una institución indispensable para el mapa deportivo argentino.

Una historia que comenzó con un pequeño grupo de visionarios y que hoy, más de medio siglo después, sigue dando en el blanco.