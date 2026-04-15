Champions League: Real Madrid se juega la temporada en Alemania

Con la obligación de ganar, Real Madrid se jugará esta tarde más que el pase a las semifinales de la Champions League. En un temporada nefasta, el Merengue está obligado a revertir el 2 a 1 en contra ante Bayern Munich en su casa si quiere tener algo por qué ganar en el horizonte.

Desde las 16, el más ganador de la historia será huésped de un rival que acaricia la Bundesliga y que juega verdaderamente muy bien. Será por los cuartos de final.

Es el partido más disputado de una competencia que en su creación fue bautizada Copa de Europa y en la década del noventa pasó a denominarse Champions League. El de este miércoles, en el Allianz Arena, será el 30° cruce entre Bayern Munich y Real Madrid, que paradójicamente nunca se enfrentaron en una final, y eso que son dos clubes que entre ambos reúnen 21 títulos. Lo que estará en juego es la clasificación a las semifinales, con el equipo alemán mejor perfilado tras el 2-1 en el Santiago Bernabéu.

En el historial, 14 de las 15 series que disputaron fueron por playoffs. En la ida, Real Madrid la pasó mal hasta los primeros minutos del segundo tiempo, parecía que el fútbol intenso de Bayern iba a establecer diferencias indescontables (ganaba 2-0), pero el equipo de Álvaro Arbeloa tuvo una media hora final en la que resurgió con el espíritu de las remontadas que marca su historia reciente.

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El ganador de esta llave se medirá con PSG --el campeón defensor-- que barrió a Liverpool con un lapidario 4 a 0 en el global.

Por su parte, mucho más despejado tiene el camino Arsenal, que tras haber ganado la ida 1 a 0 como visitante, con gol de Havertz, recibirá en su escenario a Sporting Lisboa.

El conjunto de Mikel Arteta --que lidera en la Premier ante sin tanta luz como en su momento-- buscará ser el rival de Atlético Madrid en semis, que ayer dejó en el camino a Barcelona por un global de 3 a 2.