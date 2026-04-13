Dolor en el periodismo deportivo: falleció el histórico comentarista Julio Ricardo

Tenía 87 años y fue de las personalidades más respetadas en el ambiente.

El mundo del periodismo deportivo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Julio Ricardo López Batista, a los 87 años, quien dejó una huella imborrable en radio y televisión.

Según informaron medios porteños el emblemático comentarista arrastraba algunos antecedentes de salud cardiovascular que habían requerido intervenciones en años anteriores. En las últimas semanas se encontraba internado en la Clínica Zabala.

Formó duplas históricas con José María Múñoz, Víctor Hugo Morales y con Marcelo Araujo. Se caraterizó por un estilo de narrativa aplomado y analítico, con un tono moderado y haciendo pausas que le daban mayor envergadura a sus comentarios.

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Julio Ricardo, nacido en Buenos Aires, era hijo del también periodista deportivo José López Pájaro, quien fundó el Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina.

Se recibió de maestro de escuela y luego inició su carrera periodística en 1957 en la revista Noticias Gráficas; en 1958 debió exiliarse, teniendo en cuenta que fue un abierto y declarado peronista.

Trabajó también en la emisora Radio Colonia. En televisión se desempeñó en los canales 9, 11, 13 y como interventor de ATC (la actual TV Pública) en 1990.

Fue conductor de Noticiero deportivo, Fútbol por TV, Análisis deportivo, Todos los Goles, Deportes 13, Polémica en el fútbol, ATC Deportes, El programa del Mundial, Fútbol con Todos, El último mundial del Siglo y Los Grandes del Deporte.

En 1980 fue elegido como Gran Jurado de los Premios Konex repitiendo en la edición 1990. En 1985 trabajó en el filme Las barras bravas dirigido por Enrique Carreras.

En la década del 90 alternó como columnista deportivo y conductor del noticiero de ATC. Allí trabajo con periodistas como Raúl Urtizberea, Lía Salgado, Juan Carlos Pérez Loizeau, Juan Carlos Mareco, Félix Arnaldo, Enrique Alejandro Mancini, Marisa Caccia, Nicolás Kasanzew, Mario Socolinsky, Marisa Andino, Carlos "Pato" Méndez y Tico Rodríguez Paz.

De 1993 al 2002 fue el conductor de "Tribuna caliente", creado por Gerardo Sofovich junto a Antonio Carrizo y Guillermo Nimo, para luego pasar a ser producido por Torneos y Competencias.

Entre 2005 y 2006 condujo el programa 3 en el fondo junto a Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, emitido por Canal 7. Fue nominado al Martín Fierro como mejor programa Deportivo en 2007.

En 2009 integró el equipo periodístico del programa Fútbol para todos por su labor como comentarista de los partidos de Primera División, se mantuvo hasta 2013.

En 2021 participó en la TVP del programa 70 por el aniversario de dicha señal.

En noviembre de 2024 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del periodismo deportivo.