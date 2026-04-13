NBA: con algunos cruces definidos, se viene la mejor parte del año con los play-in y los playoffs

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic se medirán a los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards en la primera ronda de los playoffs del Oeste, mientras que los Los Ángeles Lakers, sin Luka Doncic pero con LeBron James, se enfrentarán a los Houston Rockets de Kevin Durant.

Así quedó definida ayer la mitad del cuadro de la fase final de la NBA, que comenzará el próximo sábado 18, con Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs a la espera de conocer a sus rivales, que saldrán del play-in.

Ayer sólo quedaba por definir la tercera plaza del Oeste entre Nuggets y Lakers, una posición apetitosa porque evita un cruce con Oklahoma (1º) hasta una final de conferencia, aunque pone a los difíciles Timberwolves en el camino.

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Posiciones fase regular Conferencia Oeste.

Los Nuggets, que dependían de sí mismos, se impusieron por 128-118 a los Spurs sellando esa tercera posición en un partido en que San Antonio ya no se jugaba nada y en el que Mitch Johnson (DT de los Spurs) le dio descanso a Victor Wembanyama.

También ganaron los Lakers, en su caso por 131-107 frente a los Utah Jazz, con solo 16 minutos de LeBron James en cancha, que en ausencia de Luka Doncic y Austin Reaves deberá liderar a los angelinos en su eliminatoria con los Rockets.

Los Rockets vencieron 132-101 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Timberwolves derrotaron 132-126 a los New Orleans Pelicans.

El enfrentamiento entre Nuggets y Timberwolves es una repetición de la épica semifinal del Oeste de 2024, ganada por Minnesota en siete partidos.

La derrota de ayer de Atlanta Hawks en Miami en la última jornada de la temporada regular dejó definido su cruce de primera ronda de playoffs frente a New York Knicks, mientras que Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors disputarán otra de las eliminatorias.

Ordenamiento fase refular Este.

Detroit Pistons y Boston Celtics, 1º y 2º en la clasificación del Este, aún esperan a sus rivales de primera ronda que saldrán del play-in que se disputa a partir de este martes.

En esta última jornada con horario unificado, en el que muchos de los entrenadores reservaron a sus titulares de cara al inicio de la fase final, solo quedaban por definirse el 5º y 6º entre Atlanta Hawks y Toronto Raptors, dentro de los seis equipos con acceso directo a playoffs. Así fue que los Hawks, llenos de suplentes, cayeron ante Miami por 143-117, cediendo el quinto lugar a los Raptors, que sí hicieron los deberes venciendo 136-101 a Brooklyn Nets.

Además, ayer también se definieron los cruces de play-in a partido único, que enfrentarán a Philadelphia 76ers y Orlando Magic, con el ganador como rival de los Boston Celtics. El perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador del duelo entre Charlotte Hornets y Miami Heat para medirse a los Detroit Pistons en la primera ronda.

Orlando perdió ante Boston 113-108, los Sixers se impusieron a Milwaukee por 126-106 en el último partido de Doc Rivers en el banco de los Bucks. Además, los Hornets derrotaron a New York Knicks 110-96. Por su parte Indiana Pacers, campeón del Este en 2025, venían sin chances tras la lesión de Tyrese Haliburton.

Así se perfilan los cruces en el Oeste (izquierda) y en el Este.

Cruces de play-in

Además de los puestos con acceso directo a los partidos eliminatorios hacia el campeonato, en la jornada de este domingo también se acabaron de definir los cruces del play-in. Esta instancia se jugará entre este martes y el viernes, mientras que la primera ronda de playoffs comenzará el próximo sábado 18.

Phoenix Suns recibirá mañana a Portland Trail Blazers en partido único (a las 23, hora de nuestro país). El ganador será rival de San Antonio Spurs (2º) en primera ronda.

Los Ángeles Clippers y Golden State Warriors jugarán este miércoles (desde las 23) por la clasificación para enfrentarse al perdedor de Suns-Blazers por la última plaza hacia los playoffs (8º), con el temido Oklahoma City Thunder (1º) como destino de primera ronda.

Philadelphia 76ers y Orlando Magic se enfrentarán el miércoles por el play-in (20.30). El vencedor será rival de Boston Celtics (2º) y el perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador del duelo entre Charlotte Hornets-Miami Heat, para medirse frente a Detroit Pistons en primera ronda.

Playoffs Oeste (primera ronda):

- Thunder (1º) vs. Suns/Blazers/Clippers/Warriors (8º)

- Spurs (2º) vs. Suns/Blazers (7º)

- Nuggets (3º) vs. Timberwolves (6º) .

- Lakers (4º) vs. Rockets (5º).

Playoffs Este (primera ronda):

- Pistons (1º) vs. 76ers/Magic/Hornets/Heat (8º)

- Celtics (2º) vs. 76ers/Magic (7º)

- Knicks (3º) vs. Hawks (6º)

- Cavaliers (4º) vs. Raptors (5º).