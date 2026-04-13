Se juega la cuarta fecha de la LBB Oro: ¿Con qué Villa Mitre se encontrará el invicto Napostá?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez

El invicto Napostá será el primer equipo en enfrentar al Villa Mitre con el torneo local como única competencia, tras ser eliminado el último viernes de la Liga Argentina.

Este partido, en el Antonio Palma, es el destacado de la cuarta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", considerando que el tricolor -administrativamente- ya tiene disponibles a todos los jugadores, sin contar, claro a los lesionados o los que venían con alguna limitación física.

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La programación, que comenzará a las 21, también contiene los enfrentamientos Estudiantes-Independiente, Pueyrredón-Pacífico, Bahiense del Norte-L.N. Alem, Estrella-Olimpo y Barrio Hospital-Liniers.

Napostá-Villa Mitre

Napostá estrena su condición de único invicto, frente a un rival como Villa Mitre que ya no será el mismo que las tres primeras fechas, considerando la eliminación de la Liga Argentina y disponibilidad de sus jugadores.

Para el tricolor será el primer juego fuera del José Martínez.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco.⁩

Novedades: Napostá continúa sin Ramiro Heinrich (de viaje e bodas). En Villa Mitre, hoy definirán quiénes de los que participaron de la Liga Argentina hasta el último viernes están en condiciones físicas de jugar. Por contrato, todos pueden incorporarse.

Estudiantes-Independiente

El albo viene de perder el invicto ante Barrio Hospital. Mientras que el viola defendió la localía nuevamente (2-0) y ahora intentará el primero de visita.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: Estudiantes sufrirá la ausencia de Jerónimo Mitoire (descalificado en el último partido) y sigue sin Sebastián Ranieri (lesión en la espalda baja, principio de hernia). Independiente, en tanto, continúa sin Matías Ponzoni, que si bien está trotando, mantiene dolencias lumbares.

Pueyrredón-Pacífico

Pueyrredón buscará su primera victoria como local y Pacífico, de visitante. Ambos llegan tonificados por las cómodas victorias ante Villa Mitre (86-46) y Liniers (78-56), respectivamente.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.⁩

Novedades: tanto Ariel Ugolini (DT local) como Mauro Richotti tendrán todos los jugadores a disposición.

Bahiense del Norte-L.N. Alem

El tricolor ante Olimpo sufrió la primera derrota del torneo y el verdirrojo cayó en sus últimas dos presentaciones, ante Olimpo y Napostá.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Joaquín Irrazábal.

Novedades: los locales continúan sin Augusto Lamonega (hombro) y Bruno Lozano (tobillo), mientras que está en duda Tobías Amatte, tras sufrir un golpe en U21. Por el lado de Alem, sigue sin jugar Nahuel Amaya (hombro) y en la práctica del mediodía definen si pueden sumarse Patricio Zapata y el venezolano Eduardo Ríos.

Estrella-Olimpo

Estrella intentará defender su localía, condición en la que ya ganó y, al mismo tiempo, recuperarse de la caída ante Independiente. Olimpo, por su parte, llega tonificado por la victoria ante Bahiense.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y⁩ Leonardo Bressan⁩.

Novedades:en Estrella no se registran ausencias, mientras que el aurinegro no tiene nuevamente a Gaspar Mariezcurrena, recuperándose de un desgarro en uno de los isquiotibiales.

Barrio Hospital-Liniers

Barrio Hospital consiguió su primer triunfo de la historia en la división elite, ante Estudiantes, que llegaba invicto. El Chivo, por su parte, es el único que aún no pudo festejar.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Ariel Di Marco⁩.

Novedades: el local tiene equipo completo y hoy Claudio Queti define quién queda afuera por rotación. La visita, por su parte, no cuenta con Nicolás Quiroga (esguinzado).

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (3-0), 6 puntos

2º) Estudiantes (2-1), 5

2º) Pacífico (2-1), 5

2º) Bahiense (2-1), 5

2º) Independiente (2-1), 5

2º) Olimpo (2-1), 5

7º) Pueyrredón (1-2), 4

7º) Villa Mitre (1-2), 4

7º) L.N. Alem (1-2), 4

7º) Estrella (1-2), 4

7º) Barrio Hospital (1-2), 4

12º) Liniers (0-3), 3