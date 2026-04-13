Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

Final de temporada para un bahiense en la Liga Nacional y dos en la Liga Argentina

Plena etapa de definiciones a nivel nacional.

Albano Costa (izquierda) y Alejo Azpilicueta (derecha) festejaron en Junín. Foto: LN.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

No fue un feliz domingo para la mayoría de los jugadores bahienses que tuvieron acción ayer en las principales categorías a nivel nacional.

En la Liga Nacional, poco duró la ilusión de Ramiro Santiago con Olímpico, al que se había sumado hacía un par de fechas.

El bandeño cedió frente a San Martín (Corrientes), 78 a 67 y quedó afuera de los playoffs.

Santiago jugó 8m21, sumando 2 puntos, una asistencia y un recupero. Por su parte, Valentín Forestier cerró con 3 puntos, un rebote y una asistencia, en 23m15.

Los que pudieron festejar fueron Alejo Azpilicueta y Albano Costa con la victoria de Oberá, ante Argentino, en Junín, por 77 a 70.

El alero metió 8 puntos (2-3 en triples, 1-1 en dobles y 0-1 en libres), bajó un rebote y dio una asistencia, en 19m24. En tanto, Costa no participó.

De esta manera, los de Misiones quedaron muy cerca de clasificar directamente a los cuartos de final y asegurase el primer lugar de la fase regular.

Los 12

Así está la tabla de los 12 clasificados a playoffs:

1º) Gimnasia de Comodoro (23-12)

2º) Oberá Tenis Club (22-12) 

3º) Quimsa (21-12)

4º) Regatas Corrientes (20-13)

5º) Obras Basket (19-13)

6º) Ferro (20-14)

7º) Instituto (20-14)

8º) Boca Juniors (20-14)

9º) Independiente de Oliva (19-14)

10º) La Unión de Formosa (19-15)

11º) Peñarol de Mar del Plata (18-15)

12º) San Martín de Corrientes (16-18) 

En la Liga Argentina

En la segunda categoría y por la Conferencia Norte, Estudiantes (Tucumán) cedió frente a Salta Basket, 75 a 74 en suplementario (71-71), como visitante y se cerró 3-2 la serie.

Javier Bollo ocupa espacios defensivamente.

En los tucumanos, Javier Bollo jugó 32m49, completando 9 puntos y 14 rebotes. En los salteños, no participó Máximo Genitti, lesionado.

También cayó Jujuy Basket frente a Villa San Martín, como local, 80 a 72 y quedó eliminado.

Juan Cruz Marini no anotó, bajó 3 rebotes y dio 2 asistencias.

Cruces

En la Norte, cruzarán en octavos Amancay de La Rioja-Villa San Martín, San Isidro-Salta Basket, Barrio Parque-Comunicaciones de Mercedes y Sportivo Suardi-Santa Paula de Gálvez.

En la Sur, ya con Villa Mitre eliminado, hoy definen en quinto partido, Gimnasia y Racing.

Ya se armaron dos llaves: La Unión (4º)-Pico (5º) y Lanús (3)-Quilmes (6º). Restan conocerse los rivales de Provincial (1º) y Central Entrerriano (2º).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE