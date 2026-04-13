Final de temporada para un bahiense en la Liga Nacional y dos en la Liga Argentina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

No fue un feliz domingo para la mayoría de los jugadores bahienses que tuvieron acción ayer en las principales categorías a nivel nacional.

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En la Liga Nacional, poco duró la ilusión de Ramiro Santiago con Olímpico, al que se había sumado hacía un par de fechas.

El bandeño cedió frente a San Martín (Corrientes), 78 a 67 y quedó afuera de los playoffs.

Santiago jugó 8m21, sumando 2 puntos, una asistencia y un recupero. Por su parte, Valentín Forestier cerró con 3 puntos, un rebote y una asistencia, en 23m15.

Los que pudieron festejar fueron Alejo Azpilicueta y Albano Costa con la victoria de Oberá, ante Argentino, en Junín, por 77 a 70.

El alero metió 8 puntos (2-3 en triples, 1-1 en dobles y 0-1 en libres), bajó un rebote y dio una asistencia, en 19m24. En tanto, Costa no participó.

De esta manera, los de Misiones quedaron muy cerca de clasificar directamente a los cuartos de final y asegurase el primer lugar de la fase regular.

Los 12

Así está la tabla de los 12 clasificados a playoffs:

1º) Gimnasia de Comodoro (23-12)

2º) Oberá Tenis Club (22-12)

3º) Quimsa (21-12)

4º) Regatas Corrientes (20-13)

5º) Obras Basket (19-13)

6º) Ferro (20-14)

7º) Instituto (20-14)

8º) Boca Juniors (20-14)

9º) Independiente de Oliva (19-14)

10º) La Unión de Formosa (19-15)

11º) Peñarol de Mar del Plata (18-15)

12º) San Martín de Corrientes (16-18)

En la Liga Argentina

En la segunda categoría y por la Conferencia Norte, Estudiantes (Tucumán) cedió frente a Salta Basket, 75 a 74 en suplementario (71-71), como visitante y se cerró 3-2 la serie.

Javier Bollo ocupa espacios defensivamente.

En los tucumanos, Javier Bollo jugó 32m49, completando 9 puntos y 14 rebotes. En los salteños, no participó Máximo Genitti, lesionado.

También cayó Jujuy Basket frente a Villa San Martín, como local, 80 a 72 y quedó eliminado.

Juan Cruz Marini no anotó, bajó 3 rebotes y dio 2 asistencias.

Cruces

En la Norte, cruzarán en octavos Amancay de La Rioja-Villa San Martín, San Isidro-Salta Basket, Barrio Parque-Comunicaciones de Mercedes y Sportivo Suardi-Santa Paula de Gálvez.

En la Sur, ya con Villa Mitre eliminado, hoy definen en quinto partido, Gimnasia y Racing.

Ya se armaron dos llaves: La Unión (4º)-Pico (5º) y Lanús (3)-Quilmes (6º). Restan conocerse los rivales de Provincial (1º) y Central Entrerriano (2º).