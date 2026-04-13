Caso Ángel López: se conoció el resultado de la autopsia preliminar

La autopsia preliminar realizada a Ángel López, el niño de 4 años que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia, indicó que la causa del deceso fue una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, ya que el cráneo presentó “más de 20 traumatismos”.

Fuentes del caso informaron que el menor sufrió una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas” como consecuencia de las lesiones internas halladas en su cabeza, que fueron “ocasionadas voluntariamente”.

Los médicos forenses, además, llevaron a cabo diversos estudios complementarios a fin de obtener más certezas sobre el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel, quien se encontraba junto a su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michael González, ambos detenidos por homicidio agravado.

Se realizó un análisis toxicológico mediante el que se extrajeron dos muestras de sangre, una de humor vítreo, líquido pericárdico, 30 mililitros de orina, al tiempo que se extirparon cuñas (pequeñas porciones) de hígado, bazo, páncreas, contenido gástrico, músculo esquelético y pelo arrancado.

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Asimismo, los profesionales evaluaron de manera histopatológica el block cérvico-torácico, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y duramadre, ambos globos oculares, riñón izquierdo e implementaron cuñas de: hígado, bazo, riñón derecho, páncreas, mucosa gástrica y dos losanges de cuero cabelludo, mientras que extrajeron la clavícula derecha.

Hubo radiografías del cráneo, la región cervical, tórax, abdomen, pelvis, brazos y piernas, mientras que no se observaron fracturas óseas, añade el documento de la necropsia.

Por su parte, el registro clínico del Hospital Regional indicó que, durante el traslado, se le suministraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona de 100 miligramos, y el personal de salud “lo venía ventilando con presión positiva”.

“Se recibe paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos y se continuó con presión positiva, se constatan pulsos”, sostiene el informe. (con información de NA)