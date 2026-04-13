La explicación detrás de la clasificación anticipada de River a los playoffs del Torneo Apertura

River dio un paso clave en el momento justo. La victoria en el clásico ante Racing no solo significó un empujón anímico y futbolístico para seguir por la buena senda con Eduardo Coudet, sino que además selló de manera matemática su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, cuando todavía quedan tres fechas por disputarse.

Según informó TyC Sports, el equipo del Chacho alcanzó un puntaje que lo vuelve inalcanzable para sus perseguidores directos en la pelea por el octavo puesto. Con nueve puntos aún en juego, le sacó ocho de ventaja a la Academia y diez a Sarmiento (todavía debe completar su partido de la fecha), una diferencia que, a simple vista, ya marcaba una tendencia difícil de revertir.

Pero, más allá de los números, lo que termina de confirmar la clasificación es el propio calendario. Los equipos que vienen por detrás deberán enfrentarse entre sí en cruces directos en los que inevitablemente se quitarán puntos, lo que cierra cualquier posible combinación que deje a River fuera de los ocho mejores.

Entre ellos, aparecen partidos como: Tigre-Huracán, Racing-Huracán, Racing-Barracas, Sarmiento-Tigre y Sarmiento-Gimnasia (LP).

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Es decir, incluso en el peor de los escenarios, no existe una suma de resultados que empuje al Millonario fuera de la zona de clasificación. La lógica de los enfrentamientos entre rivales directos juega a su favor y le asegura, con antelación, un lugar en los octavos de final.

De esta manera, River cumple uno de los primeros objetivos del semestre y podrá encarar las últimas jornadas con otra perspectiva: ya no con la urgencia de sumar para clasificar, sino con la posibilidad de ajustar detalles, recuperar futbolistas y, sobre todo, intentar escalar posiciones para definir en mejores condiciones en los cruces eliminatorios.

Con el boleto en mano y el envión de haber ganado un clásico, el equipo de Coudet pone la mira más allá: es decir, en Boca. La próxima meta será ir en busca de los tres puntos contra el eterno rival, un cruce que tendrá un valor adicional más allá de la estadística porque será el primer Superclásico del flamante entrenador.