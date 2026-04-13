El "Chapu" Skrodiuk ya se ganó que lo pronuncien bien en un Dublin que sorprende

En Dublin todo es felicidad. Dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y seguidores están disfrutando al máximo de este gran presente en el segundo escalón de la Liga del Sur. El club del barrio San Martín se trepó a la cima tras superar a Pacifico 1 a 0 en cancha de Comercial y todos se ilusionan. Claro que en el plantel que comanda Bruno Paolella hay varias historias que valen la pena ser contadas. Ese es el caso de Matías Skrodiuk, quien llegó por intermedio de unas pruebas tras su paso por ligas amateurs y hoy es unas de las figuras del equipo Rojo.

“Hice todas las formativas en Liniers y siempre fui un 5 defensivo. Por eso me pusieron 'Chapu' en Dublin por mi parecido a Braña. Trato de estar ordenado, hacer los relevos y cubrir las espaldas. Además, Mati (por San Martín) es más llegador", dijo a modo de presentación en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Tenia ganas de volver a competir y de entrenar todos los días. Se lo dio lo de las pruebas y, por suerte, me fue bien. Igualmente, llegué con una lesión porque entrenando en Monte Hermoso me molestó la rodilla. Se me hizo un distensión de ligamento No sabía como decirle al DT que estaba lesionado, incluso el 'Búfalo' (por Paolella) me escribió para que arranque un lunes. Pero después de ir al traumatólogo le conté y me dijo que no me hiciera problema porque el año era largo. Así que me recuperé y luego el DT me dio la confianza para poder jugar”, amplió el 5.

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