Robo al Banco Río: participó en la planificación, pero no figuró en la causa y habló por primera vez

“El fantasma del Banco Río”, conocido por participar en la planificación del hecho, pero no figurar en la causa por el robo millonario en Acasusso, decidió hablar por primera vez a 20 años de la causa y con la cara tapada, pero sin la voz distorsionada, reveló detalles de cómo se organizó uno de los hechos policiales más impactantes y llamativos de la Argentina.

Lo curioso de “El Fantasma” es que conoce con lujo de detalles cómo se planificó y concretó el robo al Banco Río de Acassuso en 2006, pero nunca fue investigado, no estuvo imputado y ni siquiera detenido. Ahora, a dos décadas del caso, decidió hablar en el programa El Aguantadero y allí contó cuál fue su rol y cómo pudo huir.

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Por el caso, solo fueron condenados Fernando Araujo, Luis Mario Vitette Sellanes, Rubén Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster y Julián Zalloecheverría.

“Entro al banco, subo las escaleras con Araujo y Vitette, y reventamos las cajas de seguridad. Ellos las abrían y yo guardaba plata y oro”, recordó.

El Fantasma contó cuando en medio del plan quedó solo con los rehenes que se encontraban arriba y observó una mujer temblaba: “Le dije que se quede tranquila que no lo íbamos hacer nada, pero fue a ella quien usé cuando vi los francotiradores”.

Respecto al momento de las capturas de los acusados, pero a que se lograron fugar de forma sorpresiva, el hombre contó que “cuando veo que el Beto cayó, desaparezco, no tuve más contacto con ninguno”, señaló.

El sujeto sospecha que la Policía no lo buscó porque “ya tenían a la banda”, pero “sabían que había más personas”.

Acerca de Alicia di Tullio, ex esposa de Raúl Beto de la Torre, quien reveló a la Policía quienes eran los integrantes de la banda, El Fantasma explicó que a ella “la vi una vez sola y me llamó la atención porque no tenía que estar con nosotros”.

“Delató a toda la banda, pero a mí no me conocía, no sabía quién era, solo tenía el dato que era uruguayo”, sumó. (NA)