Operativo en el barrio Kilómetro 5 terminó con vehículos secuestrados y dos personas detenidas

La Comisaría Segunda junto a la UPPL, UTOI y personal de control de Tránsito Urbano, realizaron un operativo en la intersección de Charlone y Sixto Laspiur, que resultó con el secuestro de 12 motovehículos, todos ellos por distinto tipo de infracciones y por carecer de documentación habilitante para circular.

Además, se aprehendió al conductor de un Chevrolet Corsa que quiso evadir el control y se negó a entregar la documentación, resistiéndose en todo momento e increpando al personal policial y de tránsito, culminando con su detención por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

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El hombre fue identificado como Simonelli Schima de 32 años de edad. El automóvil fue demorado por falta de documentación para las circulación.

Por último, se detuvo a una persona que circulaba en una motocicleta Mondial 110 que tenía la patente adulterada. Este fue identificado como Benjamín Lautaro Merchant Ortz de 18 años de edad interviene la UFIJNº 7.