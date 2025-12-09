Emiten un alerta amarillo por tormentas para esta noche en Bahía Blanca y buena parte de la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche de este martes sobre Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense.

El sector bajo advertencia climática incluye, además de nuestra ciudad, los distritos de Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Saavedra, Tornquist, Puan, Villarino y Patagones.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el SMN.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual", completó.

Como es habitual en estos casos, desde el organismo difundieron una serie de recomendaciones, que incluyen evitar salidas al aire libre; no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventas; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en un edificio, casa o vehículo cerrado.