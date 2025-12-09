El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 10 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 36 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo pasará de templado a cálido, con viento leve del noreste rotando al este.

Por la tarde el tiempo se presentará caluroso e inestable, con posibles chaparrones y ocasionales tormentas.

La noche, a su vez, será templada con inestabilidad remanente y se espera para las 00 del jueves una temperatura de 22 grados.