La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 10 de diciembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 10 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 36 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo pasará de templado a cálido, con viento leve del noreste rotando al este.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará caluroso e inestable, con posibles chaparrones y ocasionales tormentas. 

La noche, a su vez, será templada con inestabilidad remanente y se espera para las 00 del jueves una temperatura de 22 grados.

La región.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

