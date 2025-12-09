La Biblioteca Rivadavia abre al público el fondo bibliográfico donado por Agustín Neifert

La Asociación Bernardino Rivadavia anunció la inauguración oficial de un vasto fondo bibliográfico especializado en cine, resultado de una generosa donación realizada por Agustín Neifert, figura insoslayable de la crítica cinematográfica local y nacional.

El material, que Neifert recopiló a lo largo de sus 33 años de trayectoria como crítico en el diario La Nueva Provincia, ya se encuentra disponible para consulta pública en las instalaciones de la institución.

El acervo está compuesto por aproximadamente 430 libros que cubren la historia y teoría del cine, análisis de películas, así como biografías de directores y actores, además de 400 revistas de cine editadas en Argentina, Uruguay y España que fueron incorporadas y catalogadas en la Hemeroteca de la Rivadavia.

Agustín Neifert, egresado de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, es una personalidad de larga data en el ámbito cultural bahiense, y también se destacó por su labor como profesor de Periodismo Cinematográfico en el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su extensa carrera le ha valido múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Caduceo 2005 al Mejor Comentarista de Cine, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, y el Premio a la Trayectoria 2017 del Festival Internacional de Cine Religioso (ARFECINE). Es, además, miembro honorario de SIGNIS Argentina y socio fundador del Centro de Estudios de Cine de Bahía Blanca.

El legado de Neifert no solo reside en su colección personal, sino también en su prolífica producción: es autor de los libros "Cine. Desde las sombras hacia la luz" (1998), "Del papel al celuloide. Escritores argentinos en el cine" (2003), "Graham Greene y el cine. Enigmas y confesiones" (2005), "El cine en Bahía Blanca. Memoria y homenaje" (2007), "Intolerancia y discriminación social en el cine contemporáneo" (2011), "Rosas y su época en el cine argentino" (2012) y "Cine, literatura y memoria" (2013).

También escribió "Cine y cultura popular" (2014), "Literatura y pasión por el cine. Escritores argentinos en el cine II" (2014),"Arendt, Von Trotta y la banalidad del mal” (2016), "Signos y valores espirituales en el cine" (2017), "Diez escritores argentinos en el cine y otros temas" (2018), "Periodismo y periodistas en el cine" (2019), "Iluminaciones. Cine de autor. Directores, películas, polémicas" (2021), y fue coautor de "Plano secuencia. Veinte películas argentinas para reafirmar la democracia" (2004).

Actualmente conserva una pequeña porción de su colección original para uso personal, ya que se encuentra inmerso en un nuevo proyecto de investigación cinematográfica.