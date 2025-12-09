¿Cuándo podrían desembarcar Harry Potter, Game of Thrones y el catálogo de HBO en Netflix?

La industria del streaming sumó un capítulo inesperado en su competencia global: Netflix confirmó la compra de Warner Bros, un paquete que incluye sus estudios de cine y televisión, la plataforma HBO Max y el canal premium HBO. El acuerdo, considerado histórico por su magnitud, abre la puerta a la fusión de dos de los catálogos más influyentes del entretenimiento contemporáneo.

La operación proyecta un escenario en el que éxitos como Harry Potter, Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca y todo el universo de DC Comics convivan dentro de la misma plataforma que ya domina la producción original a nivel mundial. De concretarse la integración, Netflix sumaría así algunos de los contenidos más demandados y con mayor base de fanáticos del mercado.

¿Cuándo llegarán los títulos de HBO y Warner Bros a Netflix?

Por ahora, no habrá ningún cambio visible para los usuarios. Netflix y HBO Max seguirán funcionando por separado, sin modificaciones en sus catálogos ni en sus modelos de suscripción. La fusión de contenidos todavía no tiene fecha.

La razón es puramente administrativa: la compra aún debe atravesar etapas formales antes de su cierre definitivo. Entre ellas, la aprobación de organismos reguladores y la validación por parte de los accionistas de la empresa. Hasta que ese proceso no concluya, ambas plataformas continuarán operando de manera independiente.

Netflix aseguró que informará a los usuarios sobre cada avance de la transición y sobre los plazos en los que podría comenzar la unificación de los catálogos, un paso que marcaría un hito en la estructura del mercado del streaming. (NA)