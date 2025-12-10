La despedida entre lágrimas de Fabra tras diez años en Boca

El lateral colombiano Frank Fabra tuvo su último entrenamiento en Boca y se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico, a pesar de que mantenía contrato con la institución hasta el 31 de diciembre del 2025.

No obstante, su flojo rendimiento en los últimos años desgastó la relación con el hincha xeneize y finalmente tuvo su último adiós en Brandsen 805 luego de lo que fue la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, partido en el que no sumó minutos.

Una vez finalizada la última práctica, un video filtrado mostró al futbolista cafetero dirigiéndose hacia su auto cabizbajo. Horas más tarde, fue el propio jugador quien compartió una imagen del centro de entrenamiento a través de su cuenta oficial de Instagram con un emoji de lagrimas y otro de un corazón roto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras 10 años en La Ribera, Fabra le puso fin a una historia que tuvo varios altibajos. Las estadísticas del marcador de punta colombiano reflejan resultados dispares con 244 partidos, en los que anotó 14 goles y dio 32 asistencias, además de obtener 8 títulos.

No obstante, el futbolista de 34 años protagonizó un gran declive futbolístico a partir de 2023 luego de ser uno de los más apuntados tras la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, partido que privó a Boca de levantar su séptima conquista e igualar a Independiente como el más galardonado.

Con cada vez menos minutos en los últimos años, la relación con el cuadro azul y oro llegó en el corriente año, desde su arribo en 2016, ya que fue en la eliminación ante Atlético Tucumán de la Copa Argentina su última presencia con la camiseta xeneize.

Fabra disputó solamente cuatro partidos en 2025 y a partir de la caída ante el ‘Decano’ dejó de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Finalmente, en octubre la Comisión Directiva comandada por Juan Román Riquelme decidió no renovar el contrato del jugador oriundo de Nechí.

La lista de jugadores en Boca que dejarían el club para 2026:

Frank Fabra

Cristian Lema

Javier García

Ignacio Miramón

Lucas Blondel

Agustín Martegani

Lucas Janson

Nicolás Figal

Luis Advíncula