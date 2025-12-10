¿Quién es el reemplazo de Damián Betular en MasterChef Celebrity?

El pastelero Damián Betular sorprendió este martes al no estar presente en un nuevo programa de MasterChef Celebrity.

Betular, quien estuvo en boca de todos tras la viralización de los precios del pan dulce que vende en su patisserie, no formó parte de una nueva gala para salvar a un participantes antes de el programa de eliminación, pero fue reemplazado por el reconocido conicero Santiago Giorgini.

Para este programa, los participantes debieron prepar platos en donde se fusionen la comida argentina con la del país que les tocó, entre los cuales se encontraron algunos como Nigeria, Canadá y Vietnam.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

¿Quién es Santiago Giorgini?

Es un chef formado en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), cuya carrera profesional comenzó en el mundo gastronómico, donde trabajó en restaurantes destacados como “Lo de Tere” en Punta del Este, “Cholila” en Puerto Madero y “Boreal” en Buenos Aires y hasta passó por la cocina del reconocido restaurante del País Vasco del chef Martín Berasategui.

Con el tiempo, Giorgini se consolidó como figura televisiva, donde participó en programas de cocina de canales como Utilísima, en ciclos como “Alé Alé”, “Escuela de Cocina” o “3 Minutos”, pasó por radio en “Al Pie del Carbón”, fue parte de “Cocineros Argentinos” en la TV Pública y desde 2015 integra el equipo de cocineros de La Peña de Morfi y otros formatos de Telefe. (NA)