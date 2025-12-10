Superó a “Stranger Things” y es la serie más vista de Netflix: de qué trata

"The Abandons" (conocida en español como "Los Abandonados") es una de las grandes apuestas de Netflix en el género western, creada por Kurt Sutter (creador de la aclamada serie Sons of Anarchy).

La producción actualmente es lo más visto de la plataforma, superando nada menos que a “Stranger Things”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cómo es “Los Abandonados”

La serie es un drama western que se ambienta en el Salvaje Oeste de los Estados Unidos, centrándose en la lucha por la supervivencia y la tierra en un entorno sin ley.

¿De qué trata?

La historia se sitúa en la década de 1850 en el territorio de Washington y se centra en el feroz enfrentamiento entre dos poderosas matriarcas y sus familias por el control de un valle.

El conflicto principal se da entre:

Fiona Nolan (interpretada por Lena Headey): Una mujer irlandesa de fe inquebrantable que lidera a una familia de huérfanos y marginados (conocidos como "Los Abandonados"). Fiona lucha por proteger su hogar y su tierra, que es modesta pero preciada. Constance Van Ness (interpretada por Gillian Anderson): Una acaudalada terrateniente, calculadora y manipuladora, cuya familia controla gran parte del valle gracias a sus minas de plata. Constance busca expandir su dominio y está dispuesta a utilizar cualquier medio para hacerse con las tierras de Fiona. La trama se intensifica con dos crímenes, un amor prohibido entre los jóvenes de las familias rivales, y un secreto terrible que une sus destinos. La serie es una épica de venganza, lealtad y supervivencia que reinterpreta la lucha clásica del western entre los ricos y los desprotegidos.

El elenco está liderado por dos actrices reconocidas por interpretar roles femeninos fuertes en televisión: