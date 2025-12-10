Senior de la Liga: Bella Vista se quedó con el certamen Clausura
El Gallego superó a Sansinena 3 a 2 en un partidazo. El martes que viene jugará la gran final anual ante Tiro Federal en cancha de San Francisco.
Con calor, lluvia, viento y mucha emoción, Bella Vista derrotó anoche a Sansinena 3 a 2 y se adjudicó el certamen Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.
De esta manera, el Gallego se instaló en la gran final anual ante Tiro Federal --que obtuvo el Apertura-- y se medirán el próximo martes en cancha de San Francisco, desde las 18.
Con un buen marco de público, pese al clima, el conjunto de la Loma se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Fernando Lucas,, a los 24 minutos.
Ya en el segundo tiempo, a los 8 minutos, Fernando Priore sacó más ventaja con una muy buena definición tras asistencia de Rodrigo Palacio.
Y a los 20 minutos, Palacio se armó una enorme maniobra personal que culminó con un furibundo derechazo para el 3 a 0.
Parecía todo resuelto, pero llegó la reacción de los cerrenses, que con mucho orgullo le pusieron un interrogante al final.
Bruno Paolella descontó con un precioso tiro libre, a los 31 minutos.
Y en el primer minuto de descuento, el goleador Emiliano Jofré dejo al albirrojo a tiro del empate.
Los tres minutos finales fueron electrizantes porque Bella Vista no lo pudo liquidar --tuvo un par de contras propicias-- y Sansinena buscó llegar a los penales con un par de pelotas paradas, aunque no pudo aprovecharlas.
Gabriel Spinella marcó el final y el Gallego celebró su pase a la gran definición frente a su clásico rival.
De cualquier manera, los dos elencos se fueron aplaudidos por el público que se acercó a las instalaciones del centro formativo Academia del Sur (Hipólito Yrigoyen 4057).
La síntesis:
BELLA VISTA (3): Pechén; Carnota, Wilson, Ancán, F. Lucas; Umaña, Vogel, Aguirre, M. Martín; Priore y Palacio. DT: E. Ancán. Luego ingresaron Alessandroni, Diez, Arriagada, Merlini, M. Roque, Pereyra, Stemphelet y Bellito.
SANSINENA (2): F. Mángano; H. Moggia, E. Scheffer, Lucanera, Quiles; P. Moggia, P. Mángano, N. Martín, J.F. Molina; Jofré y Valentini. DT: J. Espinoza. Luego entraron P. Haag, Paolella, M. Martínez, Fierro Molina y Laumann.
PT. Gol de F. Lucas (BV), a los 24m.
ST. Goles de Priore (BV), a los 8m.; Palacio (BV), a los 24m:, Paolella (S), a los 31m.; y Jofré (S), a los 36m.
ARBITRO. Gabriel Spinella.