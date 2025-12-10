Ofrecen una recompensa para encontrar a los jubilados desaparecidos en Chubut

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, ofrece una recompensa para encontrar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados que desapareció a mediados de octubre de este año en la provincia de Chubut.

La Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó a la cartera de seguridad, mediante un oficio del 27 de octubre de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Morales y Kreder.

La pareja, que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut, indica la Resolución 1373/2025.

Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.

Tras varios días de búsqueda, el 17 de octubre se halló la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como "Zanjon de Visser". El rodado estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de los jubilados en su interior.

"Que de los hechos investigados se contemplan tres hipótesis posibles, ausencias voluntarias de las personas, ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual", destaca el parte.

Morales posee las siguientes características físicas: contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello largo hasta los hombros color castaño oscuro, ondulado y con flequillo.

Kreder posee las siguientes características físicas: contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello lacio, corto de color castaño oscuro y ojos color verdes.

Ante la solicitud de la fiscalía, el Ministerio decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

"El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante", indicaron.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas. (NA)