“Salió mal y terminó...”: la hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvoque la hipótesis que manejan las autoridades acerca de las desapariciones de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales se vincula con “un delito que salió mal y terminó en homicidio".

“Aparentemente fue un robo armado”, manifestó Iturrioz, quien remarcó que “los rastrillajes continúan” porque “los cadáveres deben aparecer”.

El funcionario resaltó que “una unidad investiga una posible desaparición accidental”, mientras que otra hipótesis se relaciona con un “posible crimen”.

En declaraciones a Splendid AM 990, el titular de la cartera de Seguridad expresó: “La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio”.

Con respecto a la búsqueda que se lleva a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, añadió que “se encontraron huellas”, pero no se sabe con certeza a quienes pertenecen “por la acción de viento”.

“Hay muchas estancias abandonadas que si estuvieran vivos”, precisó y recordó que “el viernes fue el último contacto con la hija”, a la vez que calificó de “incipiente” el vínculo entre ambas familias, dado que “no se conocían”. (NA)