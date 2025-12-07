Karina Fassi: su nuevo libro, una charla y la fuerza de abrazar la vida

Karina Fassi ofrecerá una nueva charla motivacional en la que presentará su segundo libro, Abrazar la vida. En este encuentro, la autora invita a reflexionar sobre la importancia de enfrentar la adversidad con coraje y entusiasmo, y a descubrir cómo transformar los obstáculos en oportunidades de crecimiento personal.

"Desde hace mucho tiempo me di cuenta que mi historia podía servir para motivar a otros a intentar tener una mejor calidad de vida, más allá de los obstáculos que nos tocan enfrentar en la vida. Y empecé a escribir mis libros contando con detalles cómo fue toda esa etapa de superación, de ir mejorando día a día. Primero surgió El poder de querer. Cuando la realidad despierta sueños, que es un libro que habla de que, en mi peor momento, cómo empecé a soñar, a imaginarme un escenario mejor para mi vida", cuenta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Karina transmite que la vida, aun con dificultades, puede abrazarse con pasión y alegría, y cómo una mujer que nació con una condición neurológica compleja logró construir una trayectoria inspiradora en lo personal, lo profesional y lo deportivo.

La charla será el miércoles 10, de 10 a 11.30 en la sala Bergé Vila de Colón 80, donde además Karina presentará su libro "Abrazar la vida" con la moderación de Víctor Ferracutti, director de la Biblioteca Central de la UNS.

Además, la gente puede leer sus libros en español y en inglés en su página web que, además, se puede traducir en varios idiomas: Karina Fassi – Online

"Puse toda mi energía para poder cumplir esa meta y así empecé de a poquito, a salir de situaciones difíciles aferrándome a sueños. Yo les llamo sueños, pero en realidad son proyectos, objetivos, metas. Y con el tiempo, empecé a darme cuenta que no solo servían los libros, sino que también podía dar charlas motivacionales-profesionales y entonces empecé a contar mi historia en clínicas. Primero empecé en el salón auditorio de la clínica FLENI, que fue donde me operaron para que pueda caminar y estar mejor. Y después empecé en escuelas, en teatros, en colegios secundarios donde me dan la oportunidad voy, de manera gratuita, y me di cuenta que servía un montón, que a mucha gente le ayudó y a mí me hizo mucho bien sentir que dejaba una huella bonita, que estaba ayudando a otras personas y a la vez me ayuda a mí, porque se produce un efecto ida y vuelta en las charlas".

Los libros de Karina Fassi

La presentación además, se centrará en su recorrido vital y en cómo, a pesar de los obstáculos que le impuso la espina bífida mielomeningocele con la que nació, logró construir una vida independiente y llena de logros: Karina es Contadora Pública de la Universidad Nacional del Sur, construyó una vida independiente: trabaja, vive sola, atiende su hogar y viaja por el mundo.

"Después del primer libro, que me llenó de satisfacciones y que llegué a regalárselo hasta al Papa Francisco, me abrió las puertas del mundo. Este segundo libro, Abrazar la vida, yo se lo recomiendo leer a todas las personas, porque apunta a eso, a disfrutar de la vida, a abrazarla, a protegerla, a cuidarla, a ser felices e intentar ser felices, más allá de lo que te toque pasar en la vida. Porque hay oportunidades para salir adelante, pero hay que estar atentos, buscar la manera de mejorar la calidad de vida y de estar bien. Ahora estoy escribiendo mi tercer libro, pero va a salir recién, creo, el próximo año".

Su charla será una oportunidad única para escuchar de primera mano cómo convirtió la dificultad en motor de vida y cómo su experiencia puede motivar a otros a abrazar la vida con la misma intensidad.

"Y ahora se acaba de dar la hermosísima oportunidad de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur, que es el lugar donde empecé a cambiar mi vida a partir de la mejor decisión que tomé que fue estudiar y educarme. A la educación yo le he cambiado el nombre y la llamo la 'llave' porque me sirvió para abrir puertas, para poder acceder a un trabajo digno, para poder mejorar mi salud, para poder mejorar todo. Y ahora la Biblioteca Central de la Universidad organiza una charla motivacional que es totalmente libre y gratuita para este 10 de diciembre en Colón 80, en la sede de la universidad. y ahí voy a presentar mis libros, dar la charla y están todos invitados a disfrutar de un lindo momento para cerrar bien este año y para empezar uno, Dios quiera mucho mejor todavía", concluyó

Un poco de su vida

Karina nació en Bahía Blanca con espina bífida mielomeningocele, una lesión en la médula ósea que le dejó secuelas neurológicas y afectó principalmente su manera de caminar. Desde pequeña debió enfrentar lesiones, infecciones, fracturas en sus piernas y largos períodos de reposo para cicatrizar heridas. En distintos momentos de su vida necesitó usar silla de ruedas, y hoy camina gracias a valvas ortopédicas que sostienen sus pies, tobillos y piernas.

Tras varios intentos por mejorar su calidad de vida; luego de una operación en la clínica FLENI (Fundación de Lucha contra Enfermedades Neurológicas de la Infancia) empezó a hacer rehabilitación en el agua. Con el tiempo, a la rehabilitación comenzó a llamarle "entrenamiento" y en la actualidad practica natación en aguas abiertas, habiendo alcanzado meritorios lugares entre personas sin discapacidad en diversos lagos, ríos y mares del mundo.

A pesar de estas dificultades, nunca permitió que su condición definiera sus límites. Su historia está marcada por la resiliencia y la búsqueda constante de alternativas para mejorar su calidad de vida.