Carlos Paz y Merlo: un verano entre sierras, descanso y aventura

Para quienes desean comenzar el 2026 viajando, Viajes La Nueva ofrece una propuesta completa para disfrutar dos destinos clásicos del turismo argentino:

Villa Carlos Paz y Merlo, en un recorrido de 7 días y 5 noches, combinando descanso, excursiones y paisajes serranos que invitan a desconectar.

La salida está programada para el 5 de enero de 2026, con un valor final de $518.000 por pasajero, e incluye media pensión en hoteles seleccionados y traslados en unidad de turismo.

Un itinerario pensado para disfrutar sin apuros

El viaje comienza con la salida desde Bahía Blanca en horas de la tarde, para llegar a Carlos Paz a la mañana siguiente. Luego de instalarse en el hotel, los pasajeros cuentan con la tarde libre para recorrer la costanera, acercarse al Centro Viejo o simplemente descansar.

Durante los días siguientes, la estadía en Carlos Paz se complementa con propuestas opcionales, ideales para quienes quieran sumar paisajes y cultura a la experiencia:

Dique Los Molinos y Villa General Belgrano, una combinación de espejos de agua y arquitectura centroeuropea.

Cosquín y Los Cocos, un paseo serrano cargado de historia, música y vistas panorámicas.

El día 5 del recorrido, el grupo iniciará el traslado hacia Merlo, cruzando por Mina Clavero y disfrutando de una de las rutas más pintorescas del país. Ya en destino, los pasajeros se alojarán en el hotel previsto y compartirán la cena incluida.

En Merlo, el viaje propone otro de sus imperdibles: la excursión opcional a El Filo, uno de los puntos más altos de la Sierra de los Comechingones, desde donde se obtienen vistas inolvidables y un contacto pleno con la naturaleza.

El regreso está previsto para el día 7, arribando a última hora de la jornada a Bahía Blanca.

Excursiones opcionales destacadas: Dique Los Molinos y Villa General Belgrano, Cosquín y Los Cocos, El Filo. Estas actividades pueden contratarse durante el viaje y son una excelente manera de enriquecer la experiencia.

Qué hacer en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz es uno de los destinos más completos del país: combina paisajes, espectáculos, gastronomía, paseos familiares y actividades al aire libre. Estas son las propuestas más recomendadas:

1. Paseo por el Reloj Cucú

Un clásico absoluto de la ciudad. Cada hora, la figura del cuco sale y siempre es una foto obligada para quienes visitan Carlos Paz por primera vez.

2. Costanera del Lago San Roque

Perfecta para caminar, tomar helado, alquilar bicicletas o simplemente sentarse a mirar las embarcaciones. Hay espacios gastronómicos y zonas de descanso.

3. Aerosilla Carlos Paz

Una de las atracciones más famosas: te lleva al cerro para disfrutar vistas panorámicas del lago y la ciudad. Arriba hay miradores, tirolesa y actividades recreativas.

4. Excursión al Dique Los Molinos

Un recorrido con paisajes serranos increíbles. Muchos viajeros combinan esta visita con un paseo por Villa General Belgrano, donde se puede disfrutar de arquitectura centroeuropea, cervezas artesanales y gastronomía típica.

5. Gastronomía serrana

Carlos Paz tiene una oferta variada: bodegones, parrillas, pastas caseras, lomitos, cafés y heladerías. Los alfajores y conitos son souvenirs infaltables.