A los 39 años, el arquero “Chiquito” Romero se retiró del fútbol

El arquero Sergio “Chiquito” Romero, de extensa trayectoria en la Selección argentina, decidió retirarse del fútbol profesional a los 39 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tiene planeado dedicarse a la dirección técnica ya que finalizó el curso correspondiente en 2023 cuando aún atajaba en Boca Juniors.

Es el arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina con 96 partidos y llegó a jugar una final del mundo, cuando fue subcampeón albiceleste en Brasil 2014. También lo fue en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América.

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Si bien nació en Bernardo de Irigoyen, Misiones, se formó futbolísticamente en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

Un logro deportivo fue la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 con la Selección.

A nivel clubes se insertó en el principal campeonato de AFA de la mano de Racing de Avellaneda (2006-07), tras lo cual realizó su primera experiencia en el extranjero con AZ Alkmaar de Países Bajos (2007-2011). Después continuó en UC Sampdoria (Serie B/A en 2011-15), AS Mónaco (2013-14), Manchester United (2015-21), Venezia FC (2021-22), Boca Juniors (2022-25) y Argentinos Juniors (2025).