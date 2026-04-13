Detienen a un joven con plantas de marihuana y secuestran elementos vinculados al cultivo
El arrestado fue identificado como Andrés Nahuel Brizuela (20).
Un joven de 20 años fue aprehendido durante esta madrugada en el marco de una causa por tenencia y cultivo de estupefacientes.
El procedimiento se inició alrededor de las 4.20, a partir de una alerta emitida por operadores del centro de monitoreo CeUM, quienes advirtieron que un hombre salía de una vivienda ubicada en proximidades de las calles avenida Alem y Colombia transportando una planta de gran tamaño, presuntamente de marihuana. Según se informó, el individuo abordó una motocicleta junto a otro sujeto.
Minutos después, personal policial logró interceptar el rodado en la zona de 1° de Mayo y Agustín Álvarez. En ese momento, el conductor se dio a la fuga, abandonando a su acompañante, quien fue identificado como Andrés Nahuel Brizuela (20), y aprehendido en el lugar. Asimismo, se procedió al secuestro de la planta que transportaba.
En paralelo, los efectivos realizaron una inspección en el domicilio del que habrían salido los sospechosos hallando las puertas abiertas de una vivienda . Allí, y en presencia de testigos, constataron la existencia de varias plantas de marihuana, además de tres frascos con semillas, elementos de corte, una balanza de precisión y diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular, una notebook, un disco rígido, memorias de almacenamiento y un dron. También se halló un pasaporte a nombre de un masculino.
Interviene en la causa la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras que las actuaciones continúan a cargo de personal de la comisaría Séptima.