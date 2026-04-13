Detienen a un joven con plantas de marihuana y secuestran elementos vinculados al cultivo

Un joven de 20 años fue aprehendido durante esta madrugada en el marco de una causa por tenencia y cultivo de estupefacientes.

El procedimiento se inició alrededor de las 4.20, a partir de una alerta emitida por operadores del centro de monitoreo CeUM, quienes advirtieron que un hombre salía de una vivienda ubicada en proximidades de las calles avenida Alem y Colombia transportando una planta de gran tamaño, presuntamente de marihuana. Según se informó, el individuo abordó una motocicleta junto a otro sujeto.

Minutos después, personal policial logró interceptar el rodado en la zona de 1° de Mayo y Agustín Álvarez. En ese momento, el conductor se dio a la fuga, abandonando a su acompañante, quien fue identificado como Andrés Nahuel Brizuela (20), y aprehendido en el lugar. Asimismo, se procedió al secuestro de la planta que transportaba.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En paralelo, los efectivos realizaron una inspección en el domicilio del que habrían salido los sospechosos hallando las puertas abiertas de una vivienda . Allí, y en presencia de testigos, constataron la existencia de varias plantas de marihuana, además de tres frascos con semillas, elementos de corte, una balanza de precisión y diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular, una notebook, un disco rígido, memorias de almacenamiento y un dron. También se halló un pasaporte a nombre de un masculino.

Interviene en la causa la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras que las actuaciones continúan a cargo de personal de la comisaría Séptima.