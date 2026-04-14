Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del martes 14
Habrá acción en boxeo, futsal, judo, lucha y surf.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El segundo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut del boxeo.
Además, habrá otros cuatro deportes y en dos de ellos, judo y lucha, puede haber combates por medallas.
En horario argentino, el programa de actividades para este martes es el siguiente:
Boxeo
17:45 - 70 kg masculino, con Santiago Giménez vs. venezolano Aaron García.
Futsal
19:00 - Selección masculina vs. Panamá
Judo
Desde las 12:00 - Cuartos de final 66 kg, con Thiago Carvallo
Desde las 12:00 - Cuartos de final 52 kg, con Maia Panunzio
Lucha libre
Desde las 16:00 - Preliminares 43 kg, con Rocío Flores Torres
Desde las 16:00 - Cuartos de final 49 kg, con Yamila Proboste
Desde las 16:00 - Preliminares 57 kg, con Natalia Proboste
Desde las 16:00 - Cuartos de final 65 kg, con Sofía Bazán
Desde las 16:00 - Preliminares 73 kg, con Selena Cabral
Surf
09:20 - Shortboard (Main Round 3), con Thiago Passeri vs brasileño Yuri Gabryel
10:20 - Shortboard (Main Round 3), con Victoria Muñoz Larreta vs peruana Catalina Zariquiey
11:00 - Shortboard (Repechaje Round 1 ), con Katya Wirsch vs chilena Isidora Fernández
12:00 - SUP Race (final), con Delfina Rodríguez Halsuet
12:20 - SUP (Repechaje Round 1), con Chiara Saravia Barbero
13:00 - Bodyboard (Main Round 2), con Isabella Assmann
12:20 - Bodyboard (Main Round 2), con Juan Cruz Giannini
14:20 - SUP (Repechaje Ronda 2), con Joaquín Rosato