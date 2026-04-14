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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del martes 14

Habrá acción en boxeo, futsal, judo, lucha y surf.

Foto: La Nueva.

El segundo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut del boxeo.

Además, habrá otros cuatro deportes y en dos de ellos, judo y lucha, puede haber combates por medallas.

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En horario argentino, el programa de actividades para este martes es el siguiente:

Boxeo
17:45 - 70 kg masculino, con Santiago Giménez vs. venezolano Aaron García.    

Futsal 
19:00 - Selección masculina vs. Panamá

Judo
Desde las 12:00 - Cuartos de final 66 kg, con Thiago Carvallo
Desde las 12:00 - Cuartos de final 52 kg, con Maia Panunzio     

Lucha libre
Desde las 16:00 - Preliminares 43 kg, con Rocío Flores Torres
Desde las 16:00 - Cuartos de final 49 kg, con Yamila Proboste     
Desde las 16:00 - Preliminares 57 kg, con Natalia Proboste     
Desde las 16:00 - Cuartos de final 65 kg, con Sofía Bazán     
Desde las 16:00 - Preliminares 73 kg, con Selena Cabral     

Surf
09:20 - Shortboard (Main Round 3), con Thiago Passeri vs brasileño Yuri Gabryel 
10:20 - Shortboard (Main Round 3), con Victoria Muñoz Larreta vs peruana Catalina Zariquiey
11:00 -  Shortboard (Repechaje Round 1 ), con Katya Wirsch vs chilena Isidora Fernández
12:00 - SUP Race (final), con Delfina Rodríguez Halsuet      
12:20 - SUP (Repechaje Round 1), con Chiara Saravia Barbero     
13:00 - Bodyboard (Main Round 2), con Isabella Assmann
12:20 - Bodyboard  (Main Round 2), con Juan Cruz Giannini     
14:20 - SUP (Repechaje Ronda 2), con Joaquín Rosato 

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