Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del martes 14

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El segundo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut del boxeo.

Además, habrá otros cuatro deportes y en dos de ellos, judo y lucha, puede haber combates por medallas.

En horario argentino, el programa de actividades para este martes es el siguiente:

Boxeo

17:45 - 70 kg masculino, con Santiago Giménez vs. venezolano Aaron García.

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Futsal

19:00 - Selección masculina vs. Panamá

Judo

Desde las 12:00 - Cuartos de final 66 kg, con Thiago Carvallo

Desde las 12:00 - Cuartos de final 52 kg, con Maia Panunzio

Lucha libre

Desde las 16:00 - Preliminares 43 kg, con Rocío Flores Torres

Desde las 16:00 - Cuartos de final 49 kg, con Yamila Proboste

Desde las 16:00 - Preliminares 57 kg, con Natalia Proboste

Desde las 16:00 - Cuartos de final 65 kg, con Sofía Bazán

Desde las 16:00 - Preliminares 73 kg, con Selena Cabral

Surf

09:20 - Shortboard (Main Round 3), con Thiago Passeri vs brasileño Yuri Gabryel

10:20 - Shortboard (Main Round 3), con Victoria Muñoz Larreta vs peruana Catalina Zariquiey

11:00 - Shortboard (Repechaje Round 1 ), con Katya Wirsch vs chilena Isidora Fernández

12:00 - SUP Race (final), con Delfina Rodríguez Halsuet

12:20 - SUP (Repechaje Round 1), con Chiara Saravia Barbero

13:00 - Bodyboard (Main Round 2), con Isabella Assmann

12:20 - Bodyboard (Main Round 2), con Juan Cruz Giannini

14:20 - SUP (Repechaje Ronda 2), con Joaquín Rosato