Argentina logró tres medallas en el primer día de competencia de los Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El judo argentino tuvo un inicio destacado en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entregándole la primera medalla a nuestro país durante la primera jornada de competencia. Más tarde llegaron otras dos, desde la lucha libre.

La nota sobresaliente del día fue la obtención de Juan Martín Álamo Torres del oro en la categoría hasta 55 kg, superando en la final al venezolano Nelson Martínez por ippon en 56 segundos.

Previamente, Álamo Torres venció al peruano Benjamín Burnside (en Golden Score) por ippon en cuartos de final En semifinales, derrotó al brasileño Mohammad Hauache por ippon en apenas 46 segundos.

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"Estoy muy contento y agradecido. En la final entré e hice lo que sé hacer, y se me dio el resultado que vine a buscar", declaró el cordobés.

Las otras dos medallas del día las entregó la lucha libre: una de oro y una de bronce.

Benjamín Casas tuvo una actuación sobresaliente en la categoría 71 kg, coronando la jornada con el duelo ante el venezolano Stheven Padrón, logrando una rotunda victoria por 11 a 0, por superioridad técnica (VSU).

En los cuartos de final enfrentó al peruano Adrián Riques por 12 a 2; y en semifinales se midió ante el chileno Valentino Godoy, a quien venció por 11 a 0.

En tanto, Santiago Chrisjohn, derrotó al ecuatoriano Phatrix Mora por 12 a 2 tras caer en semifinales y alcanzó la victoria por superioridad técnica durante el combate, quedándose con la presea de bronce.