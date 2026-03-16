Persianas alicantinas: la opción clásica que vuelve con fuerza

Las viviendas cambian con el paso del tiempo: cambian los materiales, las soluciones de diseño y también las formas de proteger el interior frente al sol y el calor. En ese movimiento constante hay elementos tradicionales que regresan con fuerza porque siguen funcionando muy bien, como es el caso de las persianas alicantinas.

Durante décadas, las persianas alicantinas estuvieron presentes en balcones, ventanas y terrazas de muchas casas españolas, sobre todo en zonas mediterráneas, y hoy vuelven a ganar presencia en reformas y proyectos de interiorismo. ¿Pero por qué? Hoy os explicamos cómo su estética sencilla, su capacidad para filtrar la luz y su fácil instalación están detrás ese renovado interés.

¿Qué son las persianas alicantinas y por qué se llaman así?

Las persianas alicantinas son un tipo de persiana enrollable formada por lamas horizontales unidas mediante pequeños ganchos metálicos. Este sistema permite que la persiana se recoja hacia arriba mediante una cuerda, quedando enrollada en la parte superior de la ventana. Su diseño resulta muy simple y al mismo tiempo muy funcional. La estructura deja pasar el aire y filtra la luz solar sin cerrar por completo el paso del exterior. Ese equilibrio entre ventilación y protección explica que durante décadas haya sido una solución habitual en climas cálidos.

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El nombre procede de la provincia de Alicante, donde este tipo de persiana alcanzó gran popularidad a finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. La fabricación artesanal se extendió por talleres de carpintería locales, especialmente en zonas cercanas a la costa mediterránea. Con el tiempo el sistema se difundió por muchas regiones de España. Aunque hoy existen versiones industrializadas, el diseño original sigue siendo prácticamente el mismo.

Tipos de persianas alicantinas: madera y PVC frente a frente

En el mercado actual predominan dos grandes tipos de persianas alicantinas. La diferencia principal está en el material utilizado para fabricar las lamas. Algunas se elaboran en madera natural, mientras que otras emplean PVC. Cada opción presenta características distintas relacionadas con la estética, el mantenimiento y la resistencia al paso del tiempo. Elegir una u otra depende en gran medida del estilo de la vivienda y del uso previsto.

Las versiones de cortinas alicantinas de PVC se han extendido mucho durante los últimos años debido a su resistencia y facilidad de limpieza. La madera, en cambio, sigue teniendo una fuerte presencia en proyectos decorativos que buscan una apariencia más cálida. Ambos materiales mantienen el mismo sistema de funcionamiento con cuerda y polea, por lo que la experiencia de uso resulta muy similar. La diferencia se percibe sobre todo en la textura, el peso y la respuesta frente a las condiciones climáticas.

Persianas alicantinas de madera: calidez natural para cada ambiente

Las persianas alicantinas de madera destacan por su aspecto natural y por la sensación acogedora que aportan a cualquier espacio. Las lamas suelen fabricarse en pino u otras maderas ligeras tratadas para soportar la exposición al exterior. El resultado es una persiana que encaja muy bien en viviendas tradicionales, casas rurales o terrazas que buscan un estilo mediterráneo. La textura de la madera aporta personalidad al conjunto y combina con facilidad con materiales como la piedra, el barro o el hierro.

Este tipo de persiana también permite diferentes acabados. Algunas se presentan en tonos naturales con barnices transparentes que resaltan la veta de la madera. Otras se pintan en colores claros, muy habituales en zonas costeras. Esa variedad facilita integrarlas en distintos estilos decorativos. El mantenimiento requiere cierta atención, sobre todo si la persiana se instala en exterior. Con el paso del tiempo conviene revisar el barniz o la pintura para conservar el material en buenas condiciones.

Persianas alicantinas de PVC: durabilidad y bajo mantenimiento

Las persianas alicantinas fabricadas en PVC ofrecen una gran resistencia frente a la humedad, el sol y los cambios de temperatura. Por ese motivo se ha convertido en una opción muy frecuente para balcones o ventanas expuestas de forma constante al exterior. El PVC no se deforma con facilidad y mantiene su aspecto durante años con muy poco mantenimiento.

Otra ventaja importante tiene que ver con la limpieza: las lamas de PVC pueden limpiarse simplemente con agua y un detergente suave. Esta característica resulta muy útil en zonas urbanas donde el polvo o la contaminación se acumulan con rapidez. Además, el material permite fabricar persianas en varios colores, desde blancos clásicos hasta tonos más oscuros.

Ventajas de las persianas alicantinas que no encontrás en otros sistemas

Las persianas alicantinas ofrecen una combinación de características que explica su permanencia en muchas viviendas. Una de sus mayores virtudes tiene que ver con la ventilación, ya que las lamas permiten el paso del aire incluso cuando la persiana está bajada. Esa cualidad resulta muy apreciada en regiones con veranos largos y temperaturas elevadas. La vivienda puede mantenerse protegida del sol directo sin renunciar a la circulación natural del aire.

Otro aspecto valorado es la sencillez del mecanismo, dado que el sistema de cuerda y polea apenas presenta complicaciones técnicas. Eso reduce las posibilidades de avería y facilita las reparaciones cuando aparecen desgastes. La instalación también resulta bastante rápida: en muchos casos, basta con fijar dos soportes en la parte superior de la ventana o del balcón. A partir de ese punto la persiana queda lista para su uso cotidiano.

¿En qué espacios quedan mejor las persianas alicantinas?

Las persianas alicantinas encajan muy bien en balcones y terrazas abiertas. En estos espacios cumplen una función práctica muy clara. Permiten regular la entrada de luz solar durante las horas más intensas del día. Al mismo tiempo mantienen cierta conexión visual con el exterior gracias a la separación entre lamas. Ese efecto resulta muy agradable en viviendas orientadas hacia patios, jardines o calles tranquilas.

También aparecen con frecuencia en ventanas de cocinas o habitaciones que necesitan ventilación constante, idealmente casas rurales o segundas residencias situadas en zonas cálidas su presencia continúa siendo habitual. Muchos propietarios optan por ellas porque son acogedoras, funcionales y tienen un precio bastante accesible.

Cómo limpiar y conservar tus persianas alicantinas en buen estado

El mantenimiento de las persianas alicantinas resulta bastante sencillo. En la mayoría de los casos basta con retirar el polvo acumulado utilizando un paño húmedo o un cepillo suave. Si la persiana se encuentra en el exterior, conviene realizar esta limpieza de forma periódica para evitar que la suciedad se acumule entre las lamas. Este pequeño gesto ayuda a conservar el mecanismo en buen estado y prolonga la vida útil del producto.