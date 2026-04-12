Alarmas en la Selección argentina: “Cuti" Romero y "Dibu" Martínez, lesionados

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez y el defensor Cristian "Cuti" Romero sufrieron distintas lesiones y encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara al Mundial.

El 1 tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una lesión en el calentamiento, mientras que el zaguero fue reemplazado a los 70 minutos en Tottenham y salió llorando.

"Cuti" fue inicial y su equipo perdió como visitante ante Sunderland 1 a 0 para quedar en zona de descenso directo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En las próximas horas le realizarán estudios para conocer la gravedad de la lesión.

Con respecto a "Dibu", el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, confirmó que se trata de una lesión en la pantorrilla y señaló que el arquero debió retirarse antes del partido por precaución.

Martínez se realizó una ecografía para determinar el alcance del problema muscular.

Los resultados de los estudios médicos definirán los tiempos de recuperación y el nivel de preocupación real para la Selección.

La lesión del "Dibu" enciende una nueva alarma en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que ya venía monitoreando la situación del bahiense Lautaro Martínez, otro de los jugadores clave del equipo.

Argentina debuta en el Mundial el 11 de junio ante Perú, en el Estadio AT&T de Arlington (Texas), y el plazo para la presentación de la lista a FIFA vence el 30 de mayo. El tiempo apremia.