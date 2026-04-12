Choque fatal en Santa Fe: una familia murió en la ruta cuando viajaba a un torneo de fútbol infantil

Una familia murió en un trágico choque en Santa Fe. Dos adultos y dos chicos, de un año y seis, fallecieron tras chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, en Santa Fe. Las víctimas, oriundas de Carlos Pellegrini, se dirigía a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol infantil.

El accidente ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este domingo, en el kilómetro 134, a unos 24 kilómetros del destino. La familia iba a disputar el certamen llamado “Cachorritos”, según informó Aire Digital. Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del siniestro.

El único sobreviviente fue un nene de siete años, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia en la ciudad de Santa Fe. Según informaron fuentes policiales, el chico permanecía internado pero fuera de peligro.

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El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos terminaron fuera del asfalto. Esto permitió que el tránsito siguiera de manera asistida y evitó el corte total de la ruta, mientras bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial desplegaron un amplio operativo de emergencia.

Dolor y suspensión del fútbol infantil en toda la región

La noticia del accidente generó un profundo dolor en el ambiente del fútbol infantil del departamento San Martín. En ese contexto, la Liga Departamental de Fútbol San Martín suspendió la totalidad de la fecha 6, que estaba programada para este domingo.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, expresó la Liga en un comunicado oficial.

Clubes, dirigentes y familias se sumaron al gesto y manifestaron su apoyo en redes sociales y mensajes públicos.

El accidente volvió a poner en foco la peligrosidad de la ruta nacional 34, señalada junto a la 11 como una de las más riesgosas de Santa Fe. Según el Observatorio Provincial de Seguridad Vial, desde 2019 se registraron 335 muertos en siniestros sobre estas rutas dentro de la provincia. (TN)