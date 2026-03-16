Ushuaia: un turista estadounidense salió a caminar y apareció muerto

Un turista estadounidense que estaba desaparecido desde el jueves 12 de marzo cuando salió a caminar en Ushuaia, apareció muerto y la principal hipótesis que se baraja es que sufrió un accidente durante la travesía en el sendero que lleva hacia la Laguna Esmeralda.

Sean Christopher Bartel tenía 37 años y era de Estados Unidos. Había llegado a la Argentina el pasado 3 de marzo y estuvo en varios puntos del país, como Buenos Aires y El Chaltén.

Se supo que días atrás se trasladó hasta Ushuaia donde alquiló un alojamiento sobre la calle Lirios de los Valles al 1600. La cámara de seguridad del lugar permitió establecer que Bartel se retiró del lugar el jueves 12 de marzo a las 8 de la mañana con una campera y una mochila para una excursión.

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Al no tener noticias, comenzó una búsqueda que concluyó este domingo cuando se encontró al turista al costado de un sendero que se dirige hasta la Laguna Esmeralda, una de las atracciones más importantes de la ciudad de Tierra del Fuego para hacer tracking.

Un dato aportado en la causa es que el día anterior a su desaparición alquiló un auto Toyota Etios blanco, el cual fue hallado este fin de semana en un estacionamiento al costado de la Ruta Nacional 3 en donde comienza el sendero.

Con esta información se dio inicio a diversos operativos que permitieron en las últimas horas encontrar el cuerpo de Bartel sin vida.

Por el momento no se dieron a conocer los resultados de la autopsia para saber cómo murió el turista. (NA)